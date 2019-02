Puig sobre un posible adelanto electoral: "No quiero marear nada y el que se maree, que tome Biodramina"

Publicado 25/02/2019 11:56:56 CET

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que "no quiere hablar" de un posible adelanto electotal en la Comunitat Valenciana: "Es evidente que yo no quiero marear nada, que nadie se maree, y el que se maree, que tome Biodramina".

Así se ha pronunciado el también secretario general del PSPV-PSOE, en declaraciones a los medios, antes de presidir una jornada interparlamentaria en la sede de la formación en València, a la que han acudido senadores y diputados nacionales y autonómicos socialistas. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, instó este pasado sábado a Puig a "dejar de marear" con el posible adelanto electoral de los comicios autonómicos valencianos.

Puig, preguntado por cómo va la reflexión sobre este posible adelanto electoral, ha señalado que "está en el mismo estado" que en sus últimas manifestaciones.

"No quiero hablar de este tema porque después dicen 'todos los días está mareando'. Yo no mareo nada, yo en un momento me preguntaron y es evidente que hasta el 5 (de marzo) hay posibilidades, pero es evidente que yo no quiero marear nada, que nadie se maree, y el que se maree que tome Biodramina", ha aseverado.

El líder de los socialistas valencianos ha asegurado estar "muy tranquilo" y ha indicado que está haciendo lo que cree que debe hacer, "ser una persona racional, porque aquí hay muchos políticos que actúan antes de pensar y eso es un problema". Así, ha instado a "primero pensar y después actuar".