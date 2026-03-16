À Punt estrena cinco programas esta primavera que abarcan salud, gastronomía, fiestas, cultura e historia

Berta Báidez - REMITIDA À PUNT

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La radiotelevisión valenciana À Punt estrenará cinco programas este mes de marzo que "refuerzan el servicio público y la apuesta decidida por la proximidad, nuestra gastronomía, fiestas, cultura e historia", ha explicado en un comunicado.

Este domingo 22 de marzo llega el primer estreno. A las 15.15 horas, al finalizar el NTC Migdia, llega 'Salut a punt', el magazine semanal dedicado a la salud preventiva y a mejorar la calidad de vida. Presenta Josep Àngel Ponsoda, periodista con más de tres décadas de experiencia en televisión, a quien se puede ver cada mañana en el magazine de actualidad Connexió Comunitat Valenciana.

Cada semana, el programa invitará a especialistas y profesionales sanitarios para hablar de prevención, alimentación, deporte, salud emocional y bienestar integral, con un lenguaje accesible y útil para el día a día.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO: 'SABORS DE SEMPRE'

La periodista Àlex Blanquer y el reconocido chef Rubén Fenollar presentan 'Sabors de sempre', el nuevo programa de los miércoles en el prime time de À Punt. Recorrerán la Comunitat Valenciana para dar a conocer el plato típico del pueblo que visitan.

En 13 capítulos, el programa promocionará la gastronomía, riqueza patrimonial, los productos kilómetro 0 y fomentará la recuperación de platos tradicionales. El estreno será el miércoles 25 de marzo, a las 22.45 horas. Además del plato tradicional, Rubén Fenollar y un cocinero o cocinera emergente reinterpretarán la receta para hacerla más innovadora.

Entre otros se cocinarán los siguientes platos: espardenyà (El Palmar); potaje de vigilia (Chilches); Arnadí y monjàvena (Xàtiva); sartén de hígado de buey (Alboraya) o putxero de pulpo (Benissa).

REGRESA 'TERRA DE FESTES'

La segunda temporada de 'Terra de festes' ya tiene fecha: el viernes 27 de marzo. Mantiene la filosofía y el objetivo de de seguir acercando al espectador la amplia riqueza cultural y festiva de la Comunitat Valenciana, pero con una novedad: la popular reportera Berta Báidez será la encargada de presentar este programa de la televisión valenciana que pone en valor las tradiciones más arraigadas de nuestros pueblos.

Acompañados de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), el programa retrata la pasión por la música, la gastronomía, la cultura, el fuego para demostrar que, "sin lugar a dudas, la Comunitat Valenciana es una tierra de fiestas".

MARTES 31 DE MARZO: 'LA SENDA DEL GRIAL'

En la Catedral de Valencia se custodia el Santo Cáliz, que llegó a la Seo como una donación del rey Alfonso el Magnánimo en 1437, después de pasar por Aragón. Ese viaje lo recupera La senda del Grial, el programa que se estrena en À Punt el martes 31 de marzo a las 22.45 horas.

El presentador valenciano Lluís Cascant y el historiador medievalista aragonés Darío Español siguen el rastro de la reliquia en el fascinante recorrido que nos lleva por tierras de Aragón y la Comunitat Valenciana a través de siglos y personajes hasta la llegada de la reliquia a Valencia.

El propio camino es la base para contar la historia de la reliquia mientras se muestra la belleza natural de la ruta y la rica arquitectura, desde el románico y mudéjar aragonés, al gótico valenciano, además de las visitas a los lugares que en secreto escondieron durante un tiempo el Grial.

SARA MONTIEL LOS DOMINGOS POR LA TARDE

Para los domingos, À Punt ofrece en la sobremesa un ciclo clásico con las películas imprescindibles de Sara Montiel, la primera artista española que triunfó en Hollywood.

Los inicios de la carrera de 'Saritísima', como también se la conocía, están estrechamente ligados a la Comunitat Valenciana. Nacida en Campo de Criptana (Ciudad Real), se trasladó muy joven a Orihuela (Alicante) con la familia y allí se hizo popular al cantar una saeta en la Semana Santa del pueblo. Después iría a Valencia a recibir formación de canto, que la llevaría a ganar un concurso de talentos en Madrid. Y a los 16 años, tuvo con éxito su primera oportunidad cinematográfica.

El 22 de marzo, a las 16.15 horas abre el ciclo la película 'Pecado de amor' (1961), donde Sara Montiel interpreta una joven corista admirada por el público que se convierte en monja después de que tres hombres arruinaran su vida y cambiaran su destino.

No faltarán en el ciclo los títulos que convirtieron a Sara Montiel en mito como por ejemplo 'La violetera', 'El último cuplé', 'Carmen la de Ronda' o 'La reina del Chantecler'.

PRÓXIMAMENTE EN À PUNT

Además está en marcha el rodaje de 'Historias de la peluquería', un programa producido por Unicorn Content para Telemadrid y À Punt. Se trata de un factual que seguirá el día a día de cuatro salones de la Comunitat Valenciana y Madrid, capturando conversaciones y vivencias personales de clientes y peluqueros en estos espacios donde España es líder por número habitantes.