Quevedo celebra ante 18.000 personas el cierre de su gira española en Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista canario Quevedo ha celebrado por todo lo alto el cierre de la etapa española del 'Buenas Noches Tour' con más de 18.000 personas congregadas en el Roig Arena.

Quevedo ha colgado el cartel de completo en prácticamente todos los conciertos de esta gira, también en el albergado en el Roig Arena, según ha informado el recinto en un comunicado.

En el instante en que el cantante se ha subido al escenario 360º que coronaba el centro de la pista, sus seguidores valencianos lo han recibido con una "cálida" ovación y, desde ese momento, se han mantenido en pie durante todo el concierto coreando los temas del canario.

Desde que debutó profesionalmente en 2020, Quevedo ha lanzado dos álbumes de estudio, 'Donde quiero estar' y 'Buenas Noches', así como numerosas y exitosas colaboraciones con los artistas del momento.

'Columbia', 'Punto G', 'Vistas al Mar' o 'Playa del Inglés' son algunas de las canciones que han sonado en un concierto con un "marcado" despliegue tecnológico.

El rapero Yung Beef se ha subido al escenario para interpretar junto a Quevedo 'La 125' y 'Ruina'. En este último tema también le han acompañado el dúo de reguetón Xiyo & Fernandezz que, además, han permanecido en el escenario para cantar una canción más junto a él: 'Do you remember'.

El fin de fiesta ha llegado en torno a las 21.00 horas cuando el artista ha cantado 'Mr. Moondial' y el conocido 'Quédate', una canción que, "perfectamente, podría describir el deseo de sus fans de que el concierto se prolongara durante toda la noche".

Tras su paso por España, el 'Buenas Noches Tour' continuará su viaje por Estados Unidos durante el mes de noviembre.