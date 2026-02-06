Las rachas de viento derriban una escultura de 14 metros de altura en el Jardín del Turia

Escultura derribada por el viento - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento que ha azotado estos días la Comunitat Valenciana ha derribado este viernes una escultura de 14 metros de altura ubicada en el Jardín del Turia, junto al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la ciudad de València.

La escultura, instalada en 2001, tiene 14 metros de altura y 9 de largo, con una base de 80 centímetros, y está compuesta por acero reciclado con restos de pintura, según fuentes municipales.

'Las incelemencias', de Lucas Karrvaz, es una gran estructura de metal que representa el cielo, el sol, las nubes y dos posibilidades: una tormenta eléctrica y feroz, contrastada con un cielo despejado, con alguna nube poco preocupante.

Estos dos escenarios afectan directamente a las esculturas situadas bajo ella, 'El llanto' y 'La siega', quedando la primera bajo el cielo tormentoso y la segunda bajo el despejado, encajando con el resultado de ambas cosechas. No posee peana, mas lleva una cartela circular, rodeando el mástil principal, detallan las mismas fuentes.