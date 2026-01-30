Raquel Cámara sustituirá a Sonia Borruey como diputada del PSPV en Les Corts

La secretaria comarcal del PSPV en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, Raquel Cámara, en una imagen de archivo con el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa - PSPV PROVINCIA VALENCIA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria comarcal del PSPV en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, Raquel Cámara, será la nueva diputada del PSPV en Les Corts Valencianes en sustitución de Sonia Borruey, que ha sido nombrada nueva directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA), según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

El Consejo de Administración de GESPA ha aprobado el nombramiento de Borruey como nueva directora general de la entidad, una vez producida la salida voluntaria del hasta ahora responsable, Francisco Javier Martínez, que se reincorpora a su anterior puesto como jefe de Personal en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). La incorporación de Borruey a GESPA se hará efectiva en los próximos días, una vez formalizada su renuncia al acta de diputada autonómica.

Por su parte, Raquel Cámara Landete, que figuraba como la número 20 en la lista del PSPV a Les Corts por la provincia de Valencia en las elecciones autonómicas de 2023, entrará a formar parte de la bancada socialista en el parlamento valenciano tras la renuncia de Aarón Cano --exconcejal en el Ayuntamiento de València--, que iba en el puesto 19, han detallado estas mismas fuentes.

Cámara es la responsable comarcal de los socialistas del Valle de Ayora-Cofrentes desde 2017 y en las primarias provinciales de marzo de 2025. Además de secretaria comarcal del PSPV, Cámara es la concejala y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ayora y también la secretaria de Despoblación en la ejecutiva provincial.

Fuentes de la formación en la provincia destacan sobre ella que siempre se ha mostrado "muy preocupada por la búsqueda de alternativas sociales y económicas al problema de las despoblación" y subrayan que defiende el mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes como "la clave para la vertebración del territorio de interior y precisamente como freno" a este fenómeno.

Cámara se muestra "orgullosa de poder representar al PSPV en Les Corts y defender las políticas socialistas, sobre todo en materia de vertebración del territorio y lucha contra la despoblación, frente al gobierno de la vergüenza que representa el PP en la Comunitat Valenciana".