Raúl Mérida, en el segundo aniversario del 29O: "Hemos hecho un aprendizaje como sociedad" para saber cómo actuar

El comisionado de la Generalitat para la recuperación tras la dana, Raúl Mérida - GVA

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisionado de la Generalitat para la recuperación tras la dana, Raúl Mérida, afirma que, dos años después del 29 de octubre de 2024, "todos estamos mejor sensibilizados" ante futuras catástrofes: "Hemos mejorado muchos protocolos, los ayuntamientos saben cómo actuar y los ciudadanos saben interpretar los avisos. En definitiva, como sociedad hemos realizado un aprendizaje, eso es evidente, pero tenemos que seguir avanzando".

Así lo manifiesta el responsable autonómico en una entrevista con Europa Press con motivo del segundo aniversario de la tragedia del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos y arrasó decenas de municipios valencianos.

Respecto a si estamos mejor preparados dos años después ante futuras catástrofes climáticas, Mérida señala que "cada dana es distinta" y que "depende de dónde llueve y cómo", así como de la situación de los barrancos.

En cualquier caso, hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno siga avanzando en las obras de encauzamiento, "que son muy importantes", y en que las administraciones trabajen conjuntamente, "porque eso permite que los ciudadanos puedan afrontar una crisis como la que hemos vivido con más tranquilidad".

"Evidentemente, siempre alerta, pero sabiendo que todas las administraciones están ahí", subraya, e insiste en que la colaboración es "esencial" porque los ciudadanos "necesitan sentirse protegidos por todas las administraciones". Pone como ejemplo la coordinación que hubo la semana pasada en la dana Adam que afectó a las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Sobre la colaboración entre el Gobierno y la Generalitat en la reconstrucción tras el 29O, Mérida asegura que actualmente es "estrecha" y pone como ejemplo su comunicación con la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, de manera "leal" desde el punto de vista institucional, "y también desde la sinceridad". Es necesario, incide, que ambas administraciones mantengan un diálogo fluido y que puedan "colaborar en el trabajo atendiendo los problemas" de la ciudadanía.

Lamenta, eso sí, que "algo singular que pasó en la dana del 29 de octubre y que no puede volver a ocurrir" es que la comisión mixta para la reconstrucción "tardó 476 días" en crearse, mientras en la erupción del volcán de La Palma en 2021 se hizo "en nueve días". "Tiene que constituirse desde el minuto cero", incide.

Y hace hincapié: "No hay nada que dé más seguridad a los ciudadanos que ver que las administraciones se entienden, que hay una voz única, que no hay enfrentamiento ni ruido mediático. Esto también es muy importante para futuras catástrofes".

Preguntado por el comité de expertos que anunció el Gobierno tras la dana, del que en los últimos días se ha cuestionado porque no se ha reunido ni elaborado un informe final, afirma que "las puertas de la Generalitat están abiertas" para escucharles. "El político tiene que escuchar, no solo oír; dialogar, no solo hablar uno, y luego tiene que actuar", asevera.

FASES DE LA RECONSTRUCCIÓN

En cuanto al proceso de reconstrucción, el comisionado explica que se ha realizado en varias fases. En primer lugar, dar respuesta a la emergencia humanitaria, garantizar los servicios básicos y restituir las infraestructuras esenciales. "A día de hoy ya llevamos un 98 por ciento de infraestructuras ya plenamente restituidas, y muchas de las que quedan son solo terminaciones", apunta en referencia a los trabajos correspondientes a la Generalitat.

Esto demuestra, a su juicio, que "si comparamos la dana de 2024 con las que han sufrido otros países como Alemania, aquí el avance ha sido muy importante". "Hemos avanzado mucho, pero, evidentemente, todavía queda mucho por avanzar", resume.

Seguidamente, los esfuerzos se concentraron en el Pla Endavant, la estrategia autonómica que contempla 343 medidas "para hacer más resiliente el territorio y reforzar la protección de los ciudadanos". Según Mérida, 110 medidas ya se han completado, con lo que "avanza a muy buen ritmo".

Entre las medidas, el comisionado destaca algo "tan básico y fundamental" como que los ascensores estén programados para que "si se va la luz, no bajen al foso" como pasó ese 29 de octubre. También que todos los medios sanitarios de diagnóstico no estén ubicados en plantas bajas para que no queden inutilizados, algo que ha abordado con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

"Se está priorizando que se proteja cualquier infraestructura o material que pueda estropearse", incide, ya que recuerda que muchos registros oficiales quedaron destrozados por el agua el 29O y hubo que recuperarlos digitalmente.

Otro de los proyectos es la limpieza de cauces, para lo que el comisionado pidió autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Nos permitieron actuar limpiándolos, retirando la caña invasora y poniendo una tela geotextil impermeable para que no vuelva crecer y luego renaturalizar el entorno", detalla.

Paralelamente, una de las medidas impulsadas por la Generalitat es el proyecto de parques metropolitanos inundables, del que ya se ha lanzado el concurso internacional para su diseño. Se trata de "basarse en la naturaleza para dar respuesta a fenómenos de la naturaleza", con el objetivo de "dotar de calidad de vida y de protección a la ciudadanía" mediante las zonas de laminación. Mérida augura que supondrán un "hito histórico" al abarcar una longitud de 40 kilómetros para "transformar todo el área metropolitana".

A nivel emocional, resalta el proyecto 'Volver a confiar', basado en intervención psicosocial para que las personas que han sufrido la dana puedan sentirse "acompañadas y seguras". "Los vecinos viven con miedo ante la llegada de nuevas lluvias, por el temor de que vuelva a suceder lo que ocurrió el 29 de octubre", señala.

PRESENTARÁ AL CONGRESO UNA REFORMA PARA AGILIZAR LA CONTRATACIÓN

Por otro lado, el comisionado comparte una de las principales reivindicaciones de los ayuntamientos afectados por la dana: agilizar los procesos de contratación municipal y reforzar el personal de la administración local para que los proyectos de reconstrucción no caigan en un limbo. Pone como ejemplo el caso de Paiporta, que pasó de un presupuesto de unos 20 millones de euros antes del 29O a más de 200 millones para invertir en la recuperación.

Ante esta situación, la Generalitat ha elaborado una propuesta de reforma legislativa que recoge "todas las demandas" de los ayuntamientos afectados. Consiste en que "ante una nueva dana puedas aplicar la contratación de emergencia", lo que supone simplificar los plazos alrededor de un 80%, y agilizar la contratación del personal. "Es una queja de los alcaldes y los hemos escuchado", asegura.

Esta propuesta, que el Consell iba a presentar en el Congreso, actualmente está paralizada a la espera de las elecciones generales del 29 de noviembre. El comisionado insiste en que es una reforma necesaria "para el presente y sobre todo para el futuro": "Mientras este cambio normativo, que depende del Gobierno, no esté vigente, creemos que hay que aprobarlo consensuadamente".

PRIMER CENTRO DE INTELIGENCIA CLIMÁTICA DE EUROPA

Otro de los proyectos que impulsa el Consell es el primer Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática de Europa, que tendrá como objetivo mejorar la previsión de fenómenos meteorológicos extremos. Permitirá, según Mérida, tener monitorizado todo el Mediterráneo, puesto que en los últimos años es "fundamental para la meteorología", y traducir la información en "acciones concretas".

Según indica, ya han comprobado que la elevadísima temperatura del mar Mediterráneo durante este pasado verano "va a traducirse en más condensación de la atmósfera, más humedad" y, como consecuencia, "una mayor vulnerabilidad del territorio".