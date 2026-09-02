Raule presenta la gira 'Pasajero Temporal 2027' en el Roig Arena el 6 de febrero

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor jerezano Raule presentará el próximo 6 de febrero de 2027 en la Sala Auditorio Roig Arena de València su nueva gira 'Pasajero Temporal Tour 2027'.

Las entradas para el nuevo espectáculo, con el que recorrerá distintas ciudades españolas, ya están a la venta en la web del Roig Arena, según ha informado la organización en un comunicado.

En esta nueva gira, el público descubrirá en directo las nuevas canción del trabajo discográfico más reciente del artista, además "disfrutará de algunas de las canciones más representativas de su repertorio".

'Pasajero Temporal Tour 2027' comenzará en València el 6 de febrero y continuará en Sevilla el 26 del mismo mes. Murcia acogerá al artista jerezano el 13 de marzo, Granada el 3 de abril, Córdoba el 10 de abril y Bilbao el 23 de abril. Además, el cantante jerezano también actuará en Barcelona el 8 de mayo, en Málaga el 14 de mayo, en Mallorca el 10 de julio y en Madrid el 11 de septiembre, donde acabará la gira.

Nacido en Jerez de la Frontera, Raule comenzó su trayectoria musical como integrante de Radio Macandé y arrancó su carrera en solitario en 2015. Desde entonces, ha construido un sonido "propio" marcado por la fusión de estilos como el flamenco, el pop y los ritmos urbanos.