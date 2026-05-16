Reality encabeza el Negrita Music Festival que acogerá la sala Auditorio Roig Arena el 19 de junio. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La sala Auditorio Roig Arena acogerá este 19 de junio el Negrita Music Festival (NMF Live), un festival de música urbana y pop que recorre distintas ciudades de España y que en esta ocasión hará parada en el recinto valenciano.

El cartel reunirá a varios nombres "destacados" de la escena actual, con Reality como cabeza del line-up. Con un marcado estilo propio y letras directas, el artista está consolidándose como "uno de los nombres más comentados" del circuito urbano.

El NMF Live también contará con las actuaciones de Faenna y Santa Salut, dos artistas que representan diferentes sensibilidades dentro de la nueva escena nacional.

Tras su irrupción en 2023, Faenna se ha posicionado como una de las nuevas voces femeninas del rap nacional, mientras que Santa Salut se constituye como un "referente" del hip-hop estatal, con un discurso social marcado en sus letras.

Las entradas para el Negrita Music Festival salen a la venta el próximo lunes a las 12.00 horas en la web del recinto, según ha informado la organización en un comunicado.