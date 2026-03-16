Reaniman a un hombre con un infarto en Sagunt tras dar indicaciones por teléfono para asistirle

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALENCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios y del CICU han logrado estabilizar a un hombre de 60 años que estaba sufriendo un infarto de miocardio en Sagunt (Valencia) después de dar indicaciones a una persona que se encontraba en el lugar para que iniciara el masaje cardíaco hasta que llegase la ambulancia.

Los hechos ocurrieron sobre las 8.30 horas de este domingo, cuando se re recibió el aviso de que un hombre estaba en parada cardiorrespiratoria en un domicilio en Sagunt, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)..

Hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU y, mientras llegaba la ambulancia, desde el CICU se dieron indicaciones a una persona que estaba en el lugar para que iniciara el masaje cardíaco. También acudieron agentes de la Policía Local de Sagunto y activaron el desfibrilador externo.

A su llegada, el equipo médico del SAMU continuó reanimando y logró estabilizar al hombre de 60 años de edad. Posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico de Valencia por infarto de miocardio, donde ingresó con pronóstico reservado.