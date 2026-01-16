Rechazada la propuesta para que un hombre pueda ser 'fallero mayor'

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Fallero ha rechazado una enmienda para que el futuro reglamento que rige el funcionamiento de las fiestas recojan la posibilidad de que un hombre pueda ser fallero mayor de su comisión, con el objetivo de "abrir" este debate para avanzar hacia la "igualdad total" de la fiesta de las Fallas, tal y como han reconocido "otras fiestas" en los últimos tiempos: "No va en contra de nadie, sino a favor de todos y todas".

Así lo ha explicado a Europa Press José Martínez Tormo, el congresista que presentó la enmienda --que fue rechazada con 144 votos en contra, 15 a favor y 4 abstenciones en la sesión de este jueves del Congreso Fallero--, que ha indicado que la idea que perseguía era "abrir la puerta" a que a los cargos representativos pudiera acceder cualquier persona "independientemente de su identidad sexual o sexo biológico".

En la práctica, proponía que el cargo de 'fallera mayor' pudiera estar ostentado por hombres, el de 'fallera mayor infantil' por niños y el de 'presidente infantil', también por niñas. Unas responsabilidades que hasta el momento están "constreñidas" y limitadas a un sexo, dado que en el actual Reglamento Fallero "figura claramente" que deben ser mujeres las que ocupen las mismas.

El objetivo de la enmienda era plantear este cambio con el fin de "abrir la igualdad total en la fiesta" y también para dar respuesta a una situación que se está dando en las comisiones falleras "no a nivel masivo, pero sí que se está dando": que hombres quieren ocupar el cargo de fallera mayor. Todo ello, del mismo modo que ya hay niñas que ostentan el cargo de 'presidenta infantil'.

Martínez Tormo ha hecho hincapié en que algunas comisiones falleras de la ciudad de València "tienen el cargo de fallero mayor desde hace muchos años a nivel doméstico".

"RETICENCIAS Y PROBLEMÁTICAS" DE LA JCF

De hecho, ha apuntado que uno de estos casos fue el de la falla Borrull-Socors, que hace unos años nombró a su fallero mayor, pero se encontró "reticencias y problemáticas" por parte de la Junta Central Fallera (JCF), que en el acto de la Ofrenda, uno de los más emblemáticos del calendario fallero, decidió no nombrarle en el momento en que accedía a la plaza de la Virgen junto a su comisión, dado que la institución "no reconoce ese cargo".

Con todo, el propósito de la enmienda que este jueves abordó y rechazó el Congreso Fallero era "abrir" este debate con la idea de avanzar hacia la "igualdad total" de la fiesta de las Fallas, tal y como han reconocido "otras fiestas" en los últimos tiempos.

A juicio de Martínez Tormo, este debate que aborda en este momento el Congreso Fallero, que tiene la misión de actualizar el caducado reglamento de la fiesta, debería haber sido "más amplio" y no solo limitarse a las decisiones de centenar y medio de personas que son las que componen este foro. "Ayer 150 personas estábamos decidiendo cosas por un conjunto de 100.000 personas", ha lamentado.

Por tanto, considera que es "una lástima" que no saliera adelante esta propuesta que, según ha subrayado, "no va en contra de nadie, sino a favor de todos y todas", y se haya "cerrado la puerta" a esta oportunidad ahora que está encima de la mesa la renovación del citado Reglamento Fallero y que, tras esta ocasión, "no sabemos cuándo se podrá volver" a actualizar.

UN GRUPO DE 150 PERSONAS DECIDE EL FUTURO DE 100.000 FALLEROS

"La sociedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años", ha reivindicado José Martínez Tormo, que ha considerado "una lástima" el rechazo del Congreso Fallero a su enmienda. "Lo ideal hubiera sido dejar el camino abierto", ha apostillado, pero los congresistas "han decidido que no interesa y no es el momento ahora". Por tanto, ha lamentado que cuando haya personas que quieran ser 'fallero mayor' en sus comisiones, no podrán serlo "con el reglamento en la mano".

En este contexto, Martínez Tormo ha reflexionado con que en general el mundo fallero no está "entendiendo nada" del actual Congreso Fallero ni sabe que se está celebrado, y prueba de ello es que muchos lo están descubriendo por esta situación. "La gente se está enterando hoy de algo que habían de saber. Es un debate que se tiene que saber que existe", ha aseverado.

"La gran mayoría del colectivo fallero no se está enterando de nada del Congreso, ahora se enteran de esto por la prensa y es una lástima. También que 150 personas estén decidiendo sobre el futuro de la fiesta como mínimo para los próximos 10 años sin ningún tipo de participación de los 100.000 falleros y falleras", ha argumentado.

"GENTE DECÍA QUE ESTABA A FAVOR PERO QUE IBA A VOTAR EN CONTRA"

Paralelamente, Martínez Tormo ha desvelado que este mismo jueves, momentos después de que el Congreso Fallero rechazara la enmienda, recibió comentarios de algunos congresistas que reconocían en privado que era "una lástima" que no hubiera salido adelante. "Hay gente que me decía que estaba a favor pero que iba a votar en contra, o gente de acuerdo con el tema de alcanzar la igualdad pero decía que aún no es el momento", ha asegurado.

De hecho, ha afirmado que algunas de las intervenciones que se sucedieron durante la sesión "defendían totalmente el hecho de incorporar esta enmienda, sobre todo porque supone una normalidad y viendo que hay demanda, que no es grande, pero que no podemos saber su nivel porque ahora mismo la gente no puede acceder" a ser fallero mayor al no estar reconocida esta figura.

En la reunión de este jueves también se rechazó otra enmienda en la misma línea presentada por la congresista Pilar Soriano que pedía suprimir en el Reglamento Fallero el concepto de 'Fallera Mayor' y sustituirlo por el de 'Representación Mayor' para que pudiera ser ostentado tanto por una mujer como por un hombre.

Por el contrario, sí que ha aprobado una enmienda que eleva la edad mínima para ser Fallera Mayor de 14 a los 18 años. En concreto, el artículo 28 del anteproyecto de Reglamento Fallero establecía que la Fallera Mayor será elegida de entre las mujeres que hayan cumplido los 14 años de edad al inicio del ejercicio fallero.