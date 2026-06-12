La reconstrucción del alcantarillado de Paiporta, una obra "sin precedentes" con inversión de 90 millones de euros

Archivo - Militares trabajan para desatascar las alcantarillas, a 13 de noviembre de 2024, en Paiporta. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha celebrado una jornada informativa abierta a la ciudadanía para explicar los detalles del Plan de Reconstrucción de las Infraestructuras Hidráulicas Municipales afectadas por la dana.

La sesión, conducida por el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales DANA (UNPE DANA) de Global Omnium, empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en Paiporta, ha servido para resolver dudas y dar a conocer una actuación que supondrá la renovación integral de la red de alcantarillado del municipio.

Durante la jornada, los técnicos de la UNPE DANA han remarcado que se trata de una intervención "sin precedentes". "No ha habido una obra de esta envergadura en ningún municipio de España", han señalado, en referencia a la reconstrucción simultánea de una red urbana que resultó afectada al 100 por cien durante la riada de octubre de 2024.

"Es la primera vez que se afrontará la reconstrucción integral de un municipio mientras se mantiene el día a día de sus vecinos y vecinas", han apuntado.

También han destacado que disponer de un plan director previo de la red de saneamiento ha permitido realizar un diagnóstico más "rápido y preciso" de las necesidades derivadas de los trabajos de reconstrucción. La obra supone un "reto mayúsculo" que dotará a Paiporta de un sistema de saneamiento "moderno y adaptado a los nuevos tiempos", tal como ha indicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha explicado la trascendencia de un proyecto que "supone una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio" y que permitirá reparar los daños ocasionados por la dana al tiempo que moderniza unas infraestructuras esenciales para el futuro de Paiporta. El alcalde ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y el esfuerzo técnico realizado durante los últimos meses para adaptar los proyectos iniciales a las necesidades reales del municipio.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado la "complejidad" de la actuación y el trabajo de planificación desarrollado desde el inicio de la emergencia. Val ha remarcado que "las obras se han diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía y que la coordinación entre el Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y la Policía Local será fundamental para que los trabajos avancen con normalidad durante los próximos años".

INICIO DE OBRAS EN OCTUBRE

El consistorio informa de que si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar en octubre. Los trabajos se desarrollarán de forma simultánea en tres frentes y contarán con una coordinación constante entre las empresas adjudicatarias, el Ayuntamiento y la Policía Local para minimizar las afecciones a la ciudadanía. Según las previsiones actuales, no se esperan cortes en el suministro de agua, salvo actuaciones puntuales y de corta duración.

Paiporta cuenta con una red de alcantarillado de 78,33 kilómetros de longitud que resultó afectada en su totalidad por la dana. Tras los estudios técnicos realizados, se ha determinado la necesidad de reconstruir 22,46 kilómetros de conducciones, el equivalente al 28,67% de la red municipal, con un plazo estimado de 48 meses para completar todas las actuaciones.

La inversión global prevista asciende a 90.670.270 euros, de los cuales 46.523.342 euros corresponden a la subvención concedida a Global Omnium por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y 43.835.492 euros a la subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial al Ayuntamiento de Paiporta.

El objetivo es transformar una infraestructura dañada por la catástrofe en una red "moderna, resiliente y adaptada" a las exigencias actuales de sostenibilidad, drenaje urbano y adaptación al cambio climático.

TRES LOTES PARA ACELERAR LAS OBRAS

Debido a la magnitud de la intervención, los trabajos se han dividido en tres grandes lotes que se desarrollarán de forma paralela y coordinada en las diferentes zonas urbanas, industriales y residenciales del municipio. Cada lote corresponde a un área concreta del municipio, dividiéndose en una zona norte, una zona sur y una zona sureste.

Estas obras incluirán trabajos de sustitución de pozos de registro, renovación de acometidas domiciliarias, mejora de imbornales y reconstrucción de la red de saneamiento.

En conjunto, las actuaciones permitirán renovar cientos de elementos de la infraestructura hidráulica municipal y aumentar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos.

UNA RED PREPARADA PARA EL FUTURO

Los proyectos no se limitan a reponer las infraestructuras existentes. Durante los últimos meses, los equipos técnicos han trabajado para que las ayudas estatales permitan incorporar mejoras estructurales que incrementen la capacidad y la eficiencia de la red.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del sistema de drenaje en episodios de lluvia, la adaptación al Real Decreto 665/2023 sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la construcción de nuevos elementos de control y retención de contaminantes, así como la incorporación de soluciones basadas en la sostenibilidad y la resiliencia climática.

El plan incluye también la construcción de cinco tanques anticontaminación, un parque inundable y un canal de desagüe verde, además de sistemas de drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables y nuevas infraestructuras de control de inundaciones.

La licitación de las obras se publicó el 25 de abril de 2026 tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), estableciéndose el 25 de mayo como fecha límite para la presentación de ofertas.

Una vez obtenidas todas las aprobaciones, a principios de abril de 2026 se pudo iniciar el procedimiento de licitación. Más de 25 empresas han mostrado interés en participar en las obras y actualmente las ofertas se encuentran en fase de evaluación.

La apertura de las propuestas económicas está prevista para mediados de junio y la previsión es conocer las empresas adjudicatarias en torno al 20 de junio. Posteriormente, el Ministerio deberá revisar el procedimiento de selección antes de otorgar la autorización definitiva.

De forma previa a la publicación de la licitación de las obras, el Ayuntamiento y Global Omnium llevaban meses trabajando en la planificación y coordinación de las actuaciones. Además, se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica modificar las bases de las ayudas para que estas no contemplaran únicamente actuaciones de reposición y permitieran incorporar mejoras estructurales.

UN PROYECTO "ESTRATÉGICO" PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PAIPORTA

La reconstrucción del alcantarillado constituye "una de las actuaciones más importantes" del proceso de recuperación de Paiporta tras la dana. Además de reparar los daños ocasionados por la riada, el proyecto permitirá disponer de una red de saneamiento más eficiente, segura y preparada para afrontar los retos derivados del cambio climático y de los episodios meteorológicos extremos.

Según han destacado los responsables técnicos durante la jornada, la combinación de inversión, planificación e innovación convertirá esta actuación en un referente para futuras intervenciones de reconstrucción hidráulica en España.