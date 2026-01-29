Recuperan los libros de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Sedaví afectados por la dana

Trabajos de restauración en Sedaví - GVA

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ultima los trabajos de recuperación de los libros sacramentales de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Sedaví, que fueron afectados por la dana de octubre de 2024.

El párroco, Pablo Valls, acompañado por el delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valencia, Vicent Pons, han visitado estes jueves el Palacio de Cervelló de València, donde se está realizando la última fase de restauración, para conocer el avance de los trabajos.

Se trata de 23 libros encuadernados en pergamino, que contienen información sobre los bautizos, matrimonios, defunciones y demás sacramentos administrados en esta parroquia a lo largo de su historia, y que constituyen los únicos documentos que se ha salvaguardado de esta localidad de la comarca de l'Horta Sud.

Los libros fueron trasladados en un primer momento a las instalaciones habilitadas en Feria Valencia por el IVCR+i para la recepción de documentos de los archivos municipales y parroquiales afectados por la riada, así como otras obras del patrimonio cultural valenciano (pinturas, textiles y esculturas), y su posterior secado, eliminación de barro y aspiración, como primera fase de la intervención de limpieza y desinfección de estas obras.

Posteriormente, y finalizada esta primera fase, estos libros fueron trasladados al Departamento de Restauración del Palacio de Cervelló, espacio cedido por el Ayuntamiento de València, para la restauración de estas obras en una segunda fase, que consiste en la separación controlada de las hojas adheridas, la contención de la actividad microbiológica mediante el uso puntual de soluciones hidroalcohólicas y el tratamiento de recuperación dimensional, consolidación y refuerzo estructural de los libros.

Para estos tratamientos se están utilizando materiales estables y reversibles, papeles de fibras orientales, que permiten restituir la estabilidad física a los documentos y garantizar su consulta y digitalización segura.

Esta restauración se enmarca dentro de los trabajos de recuperación que está realizando el IVCR+i de los archivos municipales de Aldaia, Massanassa, Alfafar, Algemesí, Catarroja y Paiporta; los archivos judiciales de Aldaia, l'Alcudia, y Picanya; el archivo de la Comunidad de Pescadores de Catarroja; el archivo del Registro Civil de Catarroja; el archivo del Museo de la Rajolería de Paiporta; el archivo de la Federación Sindical de Arroceros de España en Alfafar; los archivos parroquiales de Catarroja, Picanya, Paiporta y Aldaia; y, por último, los trabajos en el Archivo Central de la Conselleria de Hacienda y Economía.

Además de estos trabajos, el IVCR+i también interviene en las dependencias cedidas por la Diputación de Castellón, piezas textiles de Algemesí, La Torre y Chiva, y esculturas de Paiporta y Picanya, las más dañadas por la riada.

En total, el IVCR+i se ha hecho cargo del rescate y recuperación de más de un total de 5.640 bienes muebles entre documentos y libros, planos, pinturas, escultura y textiles. De ellos, ya está finalizados los trabajos de limpieza y restauración de 2.607 piezas.