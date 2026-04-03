La red Tourist Info se refuerza en Semana Santa con 18 oficinas y puntos de atención al visitante - GVA

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, refuerza la red de oficinas Tourist Info para la campaña turística de Semana Santa y Pascua 2026. Para ello pone en marcha 18 oficinas y puntos de información turística de carácter temporal, que acercan la atención al turista en las zonas de mayor flujo turístico.

Con la colaboración de los ayuntamientos adscritos a la red, Tourist Info amplía los horarios y plantillas de un gran número de oficinas, aumentando el número de profesionales al frente de las mismas. El objetivo es poder dar un mejor servicio de información y acogida al turista esta Semana Santa y Pascua.

Por provincias, en la provincia de Valencia se refuerza este servicio en Canet d'En Berenguer, Alboraia (2), Gandia (2) y Oliva Playa. En Alicante, en Altea, Benissa, Callosa d'en Sarrià, Calp (2), Elx (2) y Xàbia. Y en Castellón, en Almenara, Benicàssim (2), Castelló de la Plana y Alcalà de Xivert.

Este servicio adicional, que se une a las 245 oficinas permanentes y más de 20 puntos de información turística abiertos durante todo el año, se prestará durante todos estos días y en especial y de forma singular hasta el próximo Lunes de Pascua. Además, muchas de estas oficinas o puntos de información permanecerán abiertos hasta después del verano.

La Comunitat Valenciana es la autonomía con más oficinas de información turística certificadas con la Norma ISO 14785 y la Q de calidad del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), al disponer de 72 oficinas Tourist Info.

Los informadores turísticos de la red reciben a los visitantes y les asesoran e informan sobre la amplia oferta cultural, deportiva, natural, de ocio y actividades turísticas en general que ofrecen los destinos de la Comunitat.