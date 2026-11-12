Los redactores de la Plaza del Ayuntamiento proponen una ejecución en cuatro fases y estiman 17 millones de presupuesto

Recreación de la Plaza del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo redactor del proyecto de reurbanización de la Plaza del Ayuntamiento propone una ejecución de las obras en cuatro fases y un plazo global de 24 meses. Esta propuesta busca compaginar las obras con los distintos usos y actividades de la plaza, desde las Fallas y la mascletà hasta el transporte público, el mercado de flores, la hostelería y los diversos actos que se celebran en la plaza.

El documento entregado al Ayuntamiento incluye un presupuesto de ejecución material de 17.371.282 euros, la estimación técnica a partir de la cual se elaborará el presupuesto de licitación con gastos generales, beneficio industrial e IVA, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Una vez recibido el proyecto, la secuencia de tramitación contempla, en primer lugar, la emisión de informes por parte de los servicios municipales y posibles subsanaciones. A continuación, se realizará la supervisión del proyecto y se tramitará su aprobación por la Junta de Gobierno Local. Será entonces cuando se elaborarán los pliegos con el presupuesto aprobado en la Junta de Gobierno y se enviará el expediente a Contratación.

La propuesta divide la intervención en cuatro ámbitos y prevé duraciones de entre cuatro y ocho meses por fase, dentro del plazo global estimado de 24 meses. La organización por etapas responde a la necesidad de hacer compatibles los trabajos con las actividades cotidianas, comerciales y festivas de este espacio, así como armonizarla presupuestariamente.

MÁS DE 38.500 METROS CUADRADOS

La intervención, una obra del Plan Valentia que incorporará su sello identitario, abarca 38.506 metros cuadrados entre la propia plaza, el tramo norte de San Vicente y Marqués de Sotelo hasta Xàtiva. La versión final incorpora las aportaciones del proceso participativo liderado por la delegación de Urbanismo y los informes de los servicios municipales.

Entre las novedades destacan los puestos de flores personalizados con cerámica artesanal, la alineación de la elipse de los 'volaorets' con la Casa Consistorial y la ampliación en más de 1.300 metros cuadrados del espacio para el público al sur de la zona de fuegos. El diseño mantiene la orientación de Vinatea hacia el Palau de la Generalitat y ajusta su pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura.

También adecúa los pasos de Marqués de Sotelo para dos comisiones falleras y las vías de evacuación, e integra el paso de la EMT en una plataforma única reversible de granito. El conjunto ganará más de 7.600 metros cuadrados de sombra de arbolado, hasta alcanzar 13.467 metros cuadrados, y contará con 1.727 plazas de asiento frente a las 155 actuales.

Esta última cifra expresa la capacidad calculada a razón de 0,60 metros por persona sobre bancos, sillas y apoyos isquiáticos, no un número equivalente de sillas individuales. La vegetación de arbustos y plantas tapizantes ocupará 4.804 metros cuadrados.

El proyecto contempla 392 árboles, 23 nebulizadores o difusores, cuatro fuentes de agua potable y cinco elementos de juego infantil. Los espacios vinculados a Sorolla, el Ateneo y la Filmoteca y las referencias a la Vía Augusta, la fundación de la ciudad, Javier Goerlich y el Valencia Club de Fútbol completan una propuesta ligada a la historia y a la actividad de la plaza. Un lugar de encuentro que integra sus usos cotidianos, comerciales y festivos y mantiene una personalidad propia.