Redondo advierte a PP y Vox que el Gobierno no permitirá que usen "como mercancía política" los derechos de las mujeres

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido este martes a PP y Vox que el Gobierno no permitirá que "se usen" los derechos de las mujeres "como mercancía política". "No vamos a permitir retrocesos en igualdad", ha apostillado.

En una publicación en su perfil de la red social X, ha defendido que el Ejecutivo central "trabaja para blindar los derechos de las mujeres y en especial la interrupción voluntaria del embarazo", tras la moción aprobada este lunes por estas dos formaciones políticas en el pleno del Ayuntamiento de Elche (Alicante).

PP y Vox, que gobiernan este consistorio alicantino, respaldaron instar al Gobierno a "derogar cualquier ley que facilite el aborto" y a "desistir en su proyecto de introducirlo en la Constitución" como un derecho.

La moción se debatió en el pleno del Ayuntamiento este lunes tras ser planteada por la portavoz de Vox, Aurora Rodil, 'in voce' y por la vía de urgencia. El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), vio "totalmente justificada" su presentación, mientras que PSPV-PSOE y Compromís, que integran la oposición, la rechazaron.

SAIZ: "EL LOBO YA ESTÁ AQUÍ"

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, preguntada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre este asunto, considera que debería "escandalizar" que el PP "plantee" junto a Vox derogar la ley del aborto y ha afirmado que "el lobo ya está aquí".

Saiz, en la misma línea que Redondo, ha asegurado que desde el Ejecutivo no van a permitir "ningún retroceso que suponga merma alguna para los derechos de la mujer" y ha recordado al PP que la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es "una ley orgánica que protege un derecho de las mujeres a abortar". "Con lo cual, creo que es importante desde el punto de vista de forma, porque esto, si no me equivoco, es una moción a nivel local de un ayuntamiento", ha puntualizado.

BERNABÉ, A RUZ: "QUE PIDA PERDÓN"

Igualmente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Susana Camarero, que "le digan inmediatamente" al alcalde de Elche "que pida perdón y que deponga absolutamente ya esa posición".

"Esta es la primera cuestión y, si no lo hacen, yo creo que están diciéndole a la ciudadanía y nos están diciendo a las mujeres que quieren que volvamos al siglo pasado", ha afirmado Bernabé este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante.

La delegada ha abundado en que, "por suerte, el Gobierno de España va a blindar el aborto en la Constitución" y ha dicho que las mujeres no están dispuestas a "volver al siglo pasado". "¿Qué va a ser lo siguiente que nos van a decir? ¿Que las mujeres embarazadas no se pueden tomar un paracetamol?", ha añadido, al tiempo que ha lamentado la "deriva" del PP por "intentar hacerle la competencia a Vox".

MOCIÓN APROBADA EN ELCHE

En un comunicado, el grupo municipal de Vox en Elche ha concretado que el pleno acordó "instar al Gobierno de España a derogar cualquier ley que facilite el aborto y a desistir en su proyecto de introducirlo en la Constitución" como un derecho.

También "exigir una gran alianza entre instituciones, fuerzas políticas y la comunidad médica para que ninguna mujer se vea empujada al aborto por falta de recursos o presión social", así como "manifestar el rechazo total de la corporación a cualquier forma de agresión contra la vida del no nacido y contra la instrumentalización del ser humano".

Otro acuerdo de la citada moción, según ha detallado el grupo municipal voxista, es "invitar a la sociedad a reflexionar sobre los avances científicos que avalan la protección de la persona desde la fecundación hasta la muerte natural".

En el pleno, Rodil (Vox) indicó que "la defensa de la vida siempre es importante y es una urgencia" y que esa proposición se hace "en defensa de la vida humana", que "no es cuestión ideológica, política ni religiosa", sino "de orden natural, una exigencia de la recta razón y de la ciencia".

"La biología nos muestra que desde el momento de la fecundación existe un organismo humano vivo, independiente de sus padres, con patrimonio genético propio, un desarrollo embrionario autónomo, ordenado y coordinado, es decir, un ser humano", afirmó Rodil.

Por su parte, Ruz (PP) sostuvo que el Gobierno quiere "colar" el derecho al aborto en la Constitución "sin pasar por la prescriptiva disolución de Cortes", al tiempo que acusó al presidente Pedro Sánchez de ser "centro, origen y fin de toda la humanidad" y un "prestidigitador" que pretende, a su juicio, "perpetuarse en el sillón de La Moncloa".

"Se puede decir no a la guerra y, en cambio, clasificar de ultra, de facha y de no sé cuántas cosas más cualquier afirmación que sostenga lo contrario a lo que el mantra 'woke' nos dice que tiene que ser la realidad", aseguró el alcalde de Elche.

Ruz se definió como un "provida" y como alguien que está "en contra de la eutanasia". Asimismo, vio "totalmente justificada" la moción presentada por Vox ante las "argucias", "trampas", "mentiras", "personalismo" y "egolatría" que, según él, definen a Sánchez.