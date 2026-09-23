Rego insiste en que ve "poco probable" que Marruecos "no supiera nada" de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios al finalizar su visita institucional a la población, tras recorrer La Gerencia, a 23 de septiembre de 2026, en Sagunt - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que ve "poco probable" que Marruecos "no supiera nada de que se movían más de 80.000 personas" que acabaron entrando irregularmente en Ceuta a finales de julio, al tiempo que ha instado a Europa a "reflexionar" sobre su política migratoria: "Externalizar y militarizar fronteras genera este tipo de problemas graves".

"Sigo sosteniendo lo mismo que he sostenido desde el minuto uno", ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras realizar una visita institucional a Sagunt (Valencia), preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde en Nueva York ha considerado "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" en la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha asegurado que ha pedido "acciones y respuestas".

A juicio de la ministra, "cuando muchísimas personas que quieren migrar no tienen posibilidad de tener una vía legal y segura, se producen este tipo de fenómenos". Dicho esto, también ha señalado la "responsabilidad política": "Estas cosas se votan, en instituciones, en parlamentos, como es el caso de las europeas. La política de alquilar la frontera a Marruecos se votó en el Parlamento Europeo".

En este punto, ha reivindicado que grupos políticos como Sumar han votado en contra de "externalizar la frontera a Marruecos", pero ha criticado que el PP y otros partidos "siempre votan a favor de que sea un tercer país el que gestione la frontera exterior de la Unión Europea". "Esto que ha pasado, por tanto, es una consecuencia directa de esta política migratoria", ha argumentado.

Y ha añadido: "Quizá ahora, si queremos ser solidarios con Ceuta, que creo que toca, también debamos hacer una reflexión en profundidad acerca de esta cuestión, y acerca de cómo se arrima el hombro para descongestionar la situación de Ceuta".