Religiosas denuncian que migrantes con protección pierden empleos y ayudas al no haber citas para renovar documentación

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl "alzan la voz" contra un mercado negro que se aprovecha de la vulnerabilidad

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ha denunciado este viernes en València el "bloqueo" y "dificultades" para la renovación de la documentación de las personas migrantes con protección internacional en las oficinas de Extranjería y Policía Nacional.

La imposibilidad de obtener una cita en los servicios de Extranjería, según las religiosas, provoca que los afectados pierdan sus empleos, vean sus cuentas bancarias bloqueadas, no accedan a ayudas económicas o no puedan empadronarse, además del surgimiento de un mercado negro en el que se pagan hasta 200 euros para acceder al trámite que necesitan personas vulnerables.

Así lo han explicado este viernes en una rueda de prensa sor Clara López, hija de la caridad y responsable de la Acción Social de Comunitat Valenciana; el director general de la congregación en Provincia Este, Carlos Piñeyroa, y el director de Acción Social de las Hijas de la Caridad en Provincia Este, Ricardo Torregrosa.

Las Hijas de la Caridad han decidido "alzar la voz" sobre esta problemática después de ver cómo cerca del 90% de las personas que pasan por su programa Chatillón de Alicante, dedicado a acompañar a solicitantes de protección internacional, se encuentran con la imposibilidad de renovar su documentación por falta de cita en algún momento de los 18 meses que dura el programa.

Las personas solicitantes de Protección Internacional disponen de una web oficial para solicitar cita previa ya sea en Extranjería o en Policía Nacional en la que "nunca existen citas disponibles", han advertido desde la congregación.

A raíz de ello, se han formado "redes que se aprovechan de esta situación y se dedican a vender citas para realizar estos trámites cobrando grandes cantidades de dinero". Desde la sociedad han explicado que los impedimentos para conseguir cita llevan produciéndose en la Comunitat Valenciana desde hace cerca de tres años. Antes, en el mercado negro se podían obtener citas por unos 30 euros, pero ahora los importes que están pidiendo estas redes oscilan entre los 70 y 200 euros por una cita con Extranjería.

En ese sentido, "a diario" el personal que trabaja en este programa es testigo de todos los problemas que derivan de no poder renovar la documentación: las personas ven sus cuentas bancarias bloqueadas; causan baja como demandantes de empleo, sin poder acceder a formación y perdiendo su antigüedad; no pueden empadronarse, renovar sus tarjetas sanitarias, pedir citas con los Servicios Sociales o tramitar ayudas económicas. Para las personas que han encontrado empleo, la no renovación supone el fin de su contrato laboral.

Por todo ello, las Hijas de la Caridad han reclamado "agilizar la oferta de citas la web, el no bloqueo de otros recursos o trámites por la imposibilidad de renovación y que les dificulta su vida diaria y mayor control policial para detectar posibles fraudes que se realicen en relación a trámites que son gratuitos en los cuales se aprovechan de la necesidad y desesperación de las personas más vulnerables".

DAÑOS EN EL COLEGIO DE MASSANASSA

Por otro lado, durante la rueda de prensa, las Hijas de la Caridad también han denunciado la "falta de apoyo" por parte de las administraciones para las reparaciones del colegio San José y San Andrés de Massanassa (Valencia), que quedó gravemente afectado por las inundaciones de la dana del 29 de octubre.

La congregación ha detallado que ha quedado dañada la estructura del complejo educativo, lo que ha obligado a reubicar al alumnado de distintas etapas escolares a otros plantas superiores del centro. En el caso del edificio de Secundaria, el agua llegó a mover los cimientos del edificio e inclinar el suelo de las aulas.

El coste de las reparaciones se han cuantificado en medio millón de euros y los trabajos se han iniciado, pero las Hijas de la Caridad han lamentado que, "a pesar de las promesas, la ayuda institucional ha sido insuficiente, limitada, tardía o directamente inexistente".

"Las reparaciones en infraestructuras no han sido cubiertas en su totalidad, y aún más grave ha sido la ausencia de apoyo económico y psicológico a las familias afectadas, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad", han denunciado.

La congregación ha recabado el importe necesario con fondos propios pero ha lamentado que, al tratarse de un centro concerado, "hay una corresponsabilidad por parte de la administración pública", que "tiene la corresponsabilidad de garantizar este servicio público".

La sociedad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl trabaja desde hace más de 150 años en la Comunitat Valenciana en el ámbito social, educativo, sanitario y abarca la atención a menores de edad tutelados o acogidos por la administración, con cuatro centros educativos en la Comunitat Valenciana.

A ello se suman proyectos para atender a las personas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana, como personas migrantes o personas situación de sin hogar convalecientes tras una hospitalización, en el caso de la obra social en Castellón.

En la Comunitat Valenciana, durante 2024, la sociedad acompañó a un total de 3.196 personas en diferentes recursos, además de los 2.606 alumnos de sus colegios. Cuenta con 361 trabajadoras y 21 hermanas asignadas a proyectos, junto a 83 personas voluntarias.