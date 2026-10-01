Renfe mantendrá suspendidos Cercanías, Larga y Media Distancia hasta que la meteorología permita circular con seguridad

Archivo - Imagen del interior de la Estación del Norte de València. - GOBIERNO CENTRAL - Archivo

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que mantendrá suspendidos los servicios de Cercanías de València, Euromed e Intercity que conectan con Cataluña y los de Media Distancia con origen y destino la ciudad de València hasta que las condiciones meteorológicas permitan circular "con seguridad", según ha informado la compañía en un comunicado.

Estos servicios han sido suspendidos desde las 18:00 horas de este jueves debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona.

La reanudación de la circulación en las líneas C1 València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Buñol-Utiel y C6 València- Castelló de Cercanías se llevará a cabo tras la inspección de las vías por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y una vez "garantizadas las condiciones de seguridad para la circulación", por lo que el servicio de este viernes "podría iniciarse más tarde de lo habitual".

Además de estos servicios, también se verán afectados este viernes varios servicios de Larga Distancia. El Barcelona-Alicante con salida a las 07:15 y llegada a las 12:39 se ha suprimido, al igual que el Figueres-València salida a las 07:07 y llegada a las 11:20 en el tramo entre Barcelona y València; Barcelona-Almuradiel, con salida a las 07:40 y llegada 16:18, igualmente suprimido entre ambas capitales; Figueres-Alicante salida a las 09:09 y llegada a las 15:40, se retrasa desde Barcelona hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, al igual que el Barcelona-València de las 11:05.

El tren con salida València-Barcelona a las 06:30 y llegada a las 09:39 queda suprimido, al igual que el Alicante-Barcelona salida a las 06:55 y llegada a las 12:20 mientras que el Alicante-Barcelona de las 09:15 y llegada a las 14:50 se retrasa hasta que la meteorología lo permita.

En cuanto a los servicios de Media Distancia, este viernes no circularán once servicios: Vinaròs-Ulldecona salida a las 06:14 y llegada a las 06:27; Tortosa-València Nord salida a las 06:45 y llegada a las 09:46; Castellón-Vinaròs, salida a las 07:08 y llegada 08:10; València Nord-Tortosa, de las 07:45 y llegada a las 10:50; Castellón-Vinaròs de las 08:04 y llegada 09:08; Vinaròs-Castellón, salida 08:20 y llegada 09:25; Barcelona Est.Fran-Tortosa de las 09:15 y llegada 12:13; Vinaròs-Castellón salida: 09:20 y llegada 10:30; Castellón-Vinaròs de las 11:00 y llegada 12:05 y Vinaròs-Castellón salida a las 12:20 y llegada 13:28.

La compañía asegura que mantiene como "prioridad" la seguridad tanto de los viajeros como de los profesionales ferroviarios y ha habilitado cambios y devoluciones sin coste para todas las personas afectadas.