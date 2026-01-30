Renfe programa 325 circulaciones de autobús este fin de semana por obras en el Corredor Mediterráneo

Archivo - Vías, metro, tren, estación - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 325 circulaciones de autobús para este fin de semana por obras en la infraestructura en el Corredor Mediterráneo. Se han establecido planes alternativos de transporte por carretera con motivo de las obras de mejora de la infraestructura, que realiza Adif, entre Silla y Xàtiva (Valencia) y entre Castelló de la Plana y Vinaròs (Castellón).

La obras entre las estaciones de Silla y Xàtiva obligan al corte de la circulación de los trenes entre ambas estaciones desde las 12 horas de este sábado 31 hasta las 12 horas del domingo 1 de febrero.

Paralelamente, las obras de mejora entre las estaciones de Vinaròs y Castelló de la Plana impiden también la circulación de los trenes entre ambas estaciones durante el fin de semana, detalla la compañía ferroviaria.

Debido a estas dos actuaciones en la infraestructura, Renfe ha establecido los planes alternativos de transporte por carretera para poder garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la línea C2, trenes de Media y Larga Distancia del Corredor Mediterráneo.

CERCANÍAS

En concreto, los servicios de Cercanías de la línea C2 se prestarán con 250 circulaciones de autobuses, de 55 plazas cada uno, entre las estaciones de Silla y Xàtiva desde la mediodía de este sábado hasta la mediodía del domingo.

Se han programado autobuses lanzadera entre Silla y Xàtiva, cada 30 minutos, y, también cada 30 minutos, buses con paradas en todas las estaciones intermedias entre Silla y Xàtiva. También se han programado autobuses lanzadera desde Alzira y desde Benifaió (Valencia).

MEDIA DISTANCIA

En cuanto a los servicios de Media Distancia, Renfe ha establecido un plan alternativo por carretera, con 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva, para las relaciones entre València-Alcoi, València-Alicante-Murcia-Cartagena y València- Albacete- Alcázar de San Juan. Este plan alternativo también se realizará entre las 12 horas del sábado y las 12 horas del domingo.

Por otro lado, se ha establecido un plan alternativo para los trenes de Media Distancia que circulan entre Castelló de la Plana y Vinaròs con la programación de 43 servicios en autobús que circularán entre ambas localidades durante toda la jornada del sábado. El domingo estará operativo el plan hasta las 12 horas.

El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren. Además, el tren de Media Distancia que circula entre València y Tortosa (Tarragona) realizará el trayecto en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa. A partir de las 12 horas del domingo 1 se recuperará el servicio habitual por ferrocarril.

LARGA DISTANCIA

Respecto a Larga Distancia, Renfe ofrecerá, durante las jornadas del sábado 31 y domingo 1, un total de 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas. Entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren.

El domingo 1 de febrero se procederá a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona, que no circulará, y el Alvia Barcelona-Cádiz, que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

Los viajeros pueden obtener más información en los canales habituales de información al cliente de la compañía.