Renfe recupera la circulación de la C1, C2, C3 y de los trenes de Media Distancia de València con Alicante y Murcia

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 8:04
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VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha ha reanudado desde primera hora de este viernes la circulación de la línea de Cercanías C2 València-Xàtiva-Moixent con su horario habitual y desde las 7:42 la circulación de las líneas de Cercanías C1 València-Gandia y C3 València-Buñol-Utiel, así como la circulación de los trenes de Media Distancia que unen València con Alicante y la Región de Murcia".

De este modo, tras la inspección de la infraestructura ferroviaria, se ha recuperado estas líneas, mientras que continúa suspendida la líneas C6 València- Castelló de Cercanías por el temporal, según ha informado la compañía en un comunicado.

Estos servicios fueron suspendidos desde las 18:00 horas de este jueves debido a las condiciones meteorológicas y a la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona. Asimismo, sige afectada la circulación hacia Cataluña.

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