Renfe replica a Catalá: "La reorganización de Cercanías se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento"

Archivo - Estación del Norte de València - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Renfe ha replicado este lunes a la alcaldesa de València, María José Catalá, que la decisión de reorganizar los servicios de Cercanías para evitar que coincidan en su llegada a la Estación del Norte coincidiendo con el disparo de la 'mascletà' "se ha tomado siguiendo instrucciones del Ayuntamiento de València, a instancias, por tanto, de la señora Catalá".

Así lo han indicado fuentes de Renfe ante las declaraciones de Catalá, quien ha valorado la decisión de Renfe de reorganizar la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo para no coincidir con la 'mascletà' y evitar así aglomeraciones, pero ha criticado que los convoyes se dejen en Albal. La primera edil ha señalado que le "sorprende" que Renfe no haya habilitado autobuses que se podrían haber coordinado "con absoluta normalidad" para llegar a otros puntos.

Para Renfe, estas declaraciones "suponen una deslealtad a la colaboración institucional para garantizar la seguridad en València". Al respecto, han subrayado que la medida se ha adoptado, además, "una vez que se emiten los correspondientes informes policiales en los que se insta a Renfe a tomar la medida" para evitar aglomeraciones y de acuerdo con el Ayuntamientoy con las fuerzas policiales para garantizar la seguridad de las personas.

"Ahora, la señora Catalá para quitarse de encima la decisión quiere cambiar su propia petición a pesar de que es conocedora de que, en este caso, los autobuses no sirven. Cada tren puede llevar 1.400 personas. Serían necesarios más de 20 buses por tren y hay cuatro trenes afectados cada día. Llevar en bus a tantas personas serían 100 buses cada día. Una situación imposible de asumir", recalcan.

Además, recuerdan que Renfe solicitó, en su momento, que se reforzaran los servicios de la EMT y el bus interurbano, algo a lo que el Ayuntamiento de València "se negó".