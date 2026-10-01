Renfe suspende tres servicios de larga distancia entre Cataluña y la Comunitat Valenciana ante el aviso rojo por lluvias

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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suspendido tres servicios de larga distancia entre Cataluña y la Comunitat Valenciana previstos para la tarde de este jueves ante el aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en parte de ambas comunidades, según han informado a Europa Press fuentes de la operadora ferroviaria.

En concreto, han detallado que no circularán los Euromed con salida a las 16.37 horas de Alicante, el de Figueres de las 17.04 horas y el de Barcelona de las 20.15 horas.

Renfe ya había avisado de que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, el servicio ferroviario podría verse especialmente afectado y ha informado durante el día de que ha habilitado cambios y anulaciones sin coste. También ha recordado a los usuarios que si su tren está afectado recibirán un SMS/Mail con toda la información a los datos de contacto asociados a la reserva.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón, Valencia y Tarragona. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes). En parte del territorio también se pueden registrar precipitaciones de hasta 90 l/m2 en una hora.