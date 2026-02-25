1063604.1.260.149.20260225174826 Rescatadas 15 personas a bordo de una patera en la costa de Benidorm (Alicante) - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 15 personas de origen subsahariano --13 hombres y dos mujeres-- que viajaban a bordo de una patera que ha sido localizada a unas 25 millas de la costa de Benidorm (Alicante), según fuentes de este organismo consultadas por Europa Press.

Un pesquero ha avistado la embarcación precaria y la Guardia Civil de Alicante ha recibido el aviso. Posteriormente, desde València se ha movilizado la Salvamar Leo, que ha acudido a la zona y ha auxiliado a estas personas.

De acuerdo con las mismas fuentes, los 13 hombres y las dos mujeres han sido localizados "en aparente buen estado" y sobre las 13.00 horas los han trasladado al puerto de Alicante, donde Cruz Roja les ha prestado asistencia.