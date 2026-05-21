Rescatadas 19 personas migrantes que iban en una patera cerca de la costa de Alicante

Imagen de la embarcación - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada noche a 19 personas migrantes que iban en una patera a 44 millas náuticas de Alicante, según ha informado la entidad este jueves a través de la red social X.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia ha movilizado a la Salvamar Fénix para auxiliar a estas personas. Se trata de 18 hombres y una mujer, todos de origen magrebí.

Posteriormente, Salvamento Marítimo ha trasladado a estas personas rescatadas de la embarcación precaria hasta el puerto de Alicante, donde han llegado pasadas las 03.30 horas de la madrugada.