Rescatadas 19 personas migrantes que iban en una patera cerca de la costa de Alicante

Imagen de la embarcación
Imagen de la embarcación - SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 10:21
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   ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada noche a 19 personas migrantes que iban en una patera a 44 millas náuticas de Alicante, según ha informado la entidad este jueves a través de la red social X.

   El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia ha movilizado a la Salvamar Fénix para auxiliar a estas personas. Se trata de 18 hombres y una mujer, todos de origen magrebí.

   Posteriormente, Salvamento Marítimo ha trasladado a estas personas rescatadas de la embarcación precaria hasta el puerto de Alicante, donde han llegado pasadas las 03.30 horas de la madrugada.

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