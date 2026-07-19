Rescatadas cuatro personas que navegaban en kayak tras no poder volver a costa al ser arrastradas por la corriente

Imagen de la embarcación Salvamar Fenix. - SALVAMENTO MARÍTIMO

ALICANTE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado este domingo por la mañana en Dénia (Alicante) a cuatro personas que habían quedado atrapadas en el mar mientras navegaban en dos kayak. Desde este organismo han precisado que los rescatados, dos adultos y dos menores, no podían regresar a la costa al ser arrastrados por la corriente hacia el interior del mar.

Esta actuación de Salvamento Marítimo ha tenido lugar en las cercanías de la Cova Tallada después de que sobre las 7.27 horas se haya recibido en el teléfono 112 un aviso para comunicar su situación. Desde Emergencias se ha trasladado este mensaje a Salvamento Marítimo para poner en marcha el operativo.

Salvamento Marítimo ha movilizado la embarcación Salvamar Fenix y ha comunicado sobre las 8.00 horas que estas cuatro personas ya habían sido recatadas. Posteriormente han sido trasladadas a la localidad de Xàbia (Alicante).