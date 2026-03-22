Rescatadas dos mujeres con fracturas de tobillo en Cova de les Finestres y Peñón d'Ifach

Rescate en Alfafara - CONSORCIO DE BOMBEROS

ALICANTE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han sido rescatadas en dos operaciones diferentes con fracturas de tobillo mientras caminaban o escalaban por Cova de les Finestres y por Peñón d'Ifach, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El primer incidente se ha registrado sobre las 1020 horas en la Cova de les Finestres, en Alfafara, donde una mujer ha tenido que ser rescatada puesto que presentaba una fractura de tobillo tras sufrir un accidente al pasar por un riachuelo cerca de la vía del tren.

Efectivos del Consorcio se han trasladado hasta la zona desde el Parque de Cocentaina y han inmovilizado el tobillo a la mujer, que ha tenido que ser evacuada a la helisuperficie del Hospital de Alcoy.

En el operativo de rescate ha participado el Grupo Especial de Rescate (GER) y un Furgón de Transporte de Personal del Parque de La Montañana (FPT) con cuatro bomberos.

El segundo incidente ha tenido lugar unos minutos más tarde, sobre las 10.40 horas, en la Ruta sammy del Peñón d'Ifach, donde una mujer de nacionalidad austriaca se ha caído de unos cuatro o cinco metros de altura mientras escalaba en el primer largo de la vía Same.

Como consecuencia, la mujer se ha fracturado el tobillo y ha tenido que ser sacada en camilla usando un cinturón pélvico. Ha sido evacuada para su transferencia a la helisuperficie del Peñón, donde le esperaba una ambulancia.

En este operativo ha participado el Grupo Especial de Rescate (GER); una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); y un Furgón de Transporte de Personal (FPT) del Parque de La Montaña con un sargento y cuatro bomberos del Parque de Benissa.