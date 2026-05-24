Rescatadas dos personas tras caer su vehículo al río Mijares

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido rescatadas tras caer el vehículo en el que viajaban al río Mijares, en Castellón, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar anoche, cuando el vehículo se precipitó al río Mijares por causas que no han trascendido.

El CICU recibió un aviso sobre las 23.30 horas para atender a estas dos personas, que se encontraban a la altura del camino Burriana-Vilareal.

Hasta la zona indicada se envió un Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU, quienes trasladaron a las dos personas rescatadas al Hospital de La Plana.