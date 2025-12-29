Rescatadas seis personas, dos de ellas afectadas por humo, en el incendio de una vivienda en Crevillent

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han tenido que ser rescatadas y dos de ellas han resultado intoxicadas por humo en el incendio de una vivienda en la localidad alicantina de Crevillent, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se ha recibido sobre las 20 horas de este lunes, por un incendio en una vivienda en una segunda altura de un edificio de tres plantas en la calle Al-Shafra.

El incendio ha provocado una gran cantidad de humo y llamas, por lo que se ha evacuado a todos los vecinos. En total, son seis los vecinos rescatados, cuatro de ellos por la fachada del edificio y otros dos por el interior del edificio. De estas seis personas, las dos rescatadas por el interior del edificio han resultado afectadas por humo y han quedado atendidas por el SAMU en estado grave, según el Consorcio.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal con un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda.