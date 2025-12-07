Rescatado con helicóptero un senderista tras caer desplomado en el Fort de Bèrnia en Callosa

ALICANTE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un senderista ha sido rescatado este domingo con helicóptero tras marearse y caer desplomado en el Fort de Bèrnia, en la localidad alicantina de Callosa d'en Sarrià, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos han recibido sobre las 13.22 horas el aviso de que un senderista se había mareado y desplomado durante la caminata, por lo que han movilizado hasta el lugar al helicóptero Alfa-1. A su llegada, los rescatistas han colaborado con dos enfermeros que estaban en la zona y que ya habían comenzado la maniobra de reanimación cardiopulmonar.

Los efectivos han utilizado el desfibrilador automático del helicóptero hasta conseguir recuperarle el pulso. Hasta el lugar se ha desplazado igualmente el helicóptero medicalizado de la Generalitat Alfa-9, que han estabilizado al afectado, al que han trasladado a un centro hospitalario.