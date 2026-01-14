Rescatado un operario tras quedar atrapado por la pierna bajo unos perfiles metálicos

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL
VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado en la mañana de este miércoles a un operario que había quedado atrapado por la pierna bajo una carga de perfiles metálicos.
Los hechos se han notificado sobre las 11 horas de este miércoles en una empresa de Montcada (Valencia), según ha informado el Consorcio Provincial.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Montcada y un sargento de Sagunto, que han liberado al herido, quien, posteriormente, ha sido tratado por los medios sanitarios, detallan las mismas fuentes.