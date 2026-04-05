Rescatan un búho real en Navarrés atrapado entre la maleza con una rama clavada en el cuerpo

Búho rescatado - CONSORCIO

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este domingo un búho real en Navarrés (Valencia), después de que el animal quedara atrapado entre la maleza con una rama clavada en el cuerpo. El suceso ha tenido lugar en la zona rural de Playamonte.

El operativo se ha centrado en liberar al ave de las ramas en las que había quedado enredado. Para facilitar la intervención y reducir el estrés del animal, efectivos del parque de Xàtiva lo han cubierto con una malla que generaba un ambiente más oscuro y tranquilo durante el proceso de rescate, según ha informado el Consorcio de Bomberos.

Tras ser liberado, el búho ha sido entregado a agentes medioambientales, que se encargarán de su traslado al Centro de Recuperación de Fauna 'La Granja de El Saler' para su atención y recuperación.