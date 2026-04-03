Rescatan al conductor de un patinete atrapado debajo de un coche en un accidente en Torrent

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un choque accidental entre un coche y un patinete eléctrico en Torrent (Valencia) ha provocado que el conductor del vehículo de movilidad personal quedara atrapado debajo del turismo.
El siniestro se ha producido sobre las 10.30 horas de este viernes en una rotonda de Torrent ubicada en el camino Safranar. Bomberos de Torrent y Catarroja han intervenido para rescatar al conductor del patinete, un hombre de 28 años, informan el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los efectivos han rescatado a la víctima de debajo del turismo, que han estabilizado para una extracción segura del afectado. El conductor del patinete ha sido atendido por medios sanitarios antes de ser trasladado al Hospital General de València por un SAMU.