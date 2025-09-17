Rescatan a dos personas tras despeñarse con su vehículo por un barranco de unos 50 metros

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas en las inmediaciones de la presa del embalse de Tous (Valencia) tras caer su vehículo por un barranco de unos 50 metros, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso el pasado día 10 por una salida de vía de un turismo en el embalse de Tous. Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que el turismo se había despeñado por un barranco de unos 50 metros de altura tras salirse en la CV-5412, en las inmediaciones de la presa.

Tras ello, se movilizó al Servicio Aéreo de la Guardia Civil, a la Agrupación de Tráfico, a agentes de Seguridad Ciudadana, a efectivos del Parque de Bomberos de Alzira y se peticionaron servicios sanitarios.

Con ayuda de cuerdas y otros elementos de rescate, los agentes lograron acceder al fondo del barranco donde se encontraba el vehículo accidentado y localizaron a dos personas gravemente heridas. Presentaban heridas abiertas en la cabeza, tronco y extremidades, aunque se encontraban conscientes.

Tras evaluar la situación, proteger y asegurar la zona, los agentes inmovilizaron a los heridos, colocando apósitos para contener las hemorragias y manteniendo la consciencia de los mismos en todo momento. Finalmente, los heridos fueron trasladados al hospital.