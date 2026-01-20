Rescatan en Elche cinco gallos presuntamente usados en peleas ante sospechas de maltrato animal

Uno de los animales rescatados por la Policía Local de Elche (Alicante) durante un control en un vehículo - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante) han intervenido durante un control en un vehículo cinco gallos presuntamente usados para peleas entre estos animales, ante la sospecha de que hayan sufrido maltrato animal.

Los policías dieron el alto en la pedanía de Maitino a un coche que transportaba en el maletero estos ejemplares. Uno de ellos presentaba una mutilación en la cresta, "una práctica habitual en gallos utilizados para peleas".

Según informa el Ayuntamiento de Elche en un comunicado, ante estos hechos, "la Policía Local levantó acta e intervino de inmediato los animales, tal y como contempla la Ley de Bienestar Animal, y activó el protocolo correspondiente por presunto maltrato".

"Los gallos fueron trasladados a una protectora de animales para recibir los cuidados necesarios, mientras que la persona que los transportaba ha sido denunciada como responsable directo de los animales", ha apuntado.