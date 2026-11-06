Rescatan con helicóptero a un excursionista mareado en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante)

Archivo - Helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado con helicóptero este viernes a un excursionista que se había mareado mientras hacía una ruta de montaña en la zona de Cala Llebeig, en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante).

Según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el varón ha sufrido el mareo antes de llegar a un aparcamiento de esta localidad de la Marina Alta, tras lo que le ha sido imposible continuar con la marcha.

El Consorcio, que ha recibido el aviso del suceso a las 14.31 horas, ha destacado la coordinación "fundamental" para movilizar recursos con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Policía Local de El Poble Nou de Benitatxell.

La intervención, que ha finalizado a las 15.19 horas, ha permitido auxiliar al excursionista y darle una primera atención. Ha sido trasladado a la helisuperficie del parque de Dénia, donde un Soporte Vital Básico (SVB) lo ha llevado al hospital.