Rescatan con helicóptero a mujer por herida en el tobillo tras caerse en Hondón de las Nieves

Rescatan con helicóptero a mujer con posible fractura de tobillo tras caerse en Hondón de las Nieves. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado este sábado a una mujer de 46 años, con una posible fractura de tobillo, tras caerse y no poder seguir la marcha en la pista forestal de Hondón de las Nieves.

Los efectivos han recibido el aviso a las 11.10 horas y la intervención ha finalizado pasadas las 13.30 horas. El Consorcio ha movilizado un helicóptero con un grupo de rescate (GER) para localizar y evacuar a la accidentada, según han indicado fuentes del cuerpo de seguridad.

Una vez que la mujer ha sido localizada, un rescatador ha bajado y la ha elevado con ayuda de una grúa hasta el helicóptero. Posteriormente, ha sido trasladada a la helisuperficie del parque de Elche, donde ha sido transferida a los servicios sanitarios.