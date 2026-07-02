Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo-tractor tras volcar y caer a una acequia

Rescate del conductor atrapado en Callosa - BOMBEROS
ALICANTE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre atrapado en su vehículo-tractor tras volcar a la altura de la localidad alicantina de Callosa de Segura y caer a una acequia.
Según ha informado este cuerpo de seguridad, el incidente tuvo lugar anoche, sobre las 20.15 horas, en el barrio de San José, a la altura del camino El Tallamar.
En un momento determinado, un hombre de unos 50 años volcó con su vehículo-tractor y giró quedando en una acequia. Tuvo que ser atendido por servicios sanitarios.
En el operativo de rescate participó una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); y un Furgón de Salvamentos Varios (FSV) con un sargento, un cabo y seis bomberos del Parque de Orihuela.