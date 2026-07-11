Rescatan a un hombre de avanzada edad atrapado bajo un tractor en Benimantell

Imagen del tractor volcado - CONSORCIO

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado en Benimantell a un hombre de avanzada edad que había quedado atrapado bajo su tractor tras el vuelco del mismo.

Una vez liberado, tras comprobar que solamente ha sufrido contusiones, ha quedado en manos de los sanitarios, presentes con una ambulancia, que lo ha trasladado al hospital para su valoración, según ha informado el Consorcio.

El suceso se ha notificado sobre las 11.30 horas y la intervención ha finalizado sobre las 14 horas.