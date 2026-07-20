1105642.1.260.149.20260720204055 Rescatan a una mujer con síntomas de ahogamiento en la isla de Tabarca - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado este lunes por la tarde a una mujer de alrededor de 60 años con síntomas de ahogamiento en la isla alicantina de Tabarca, tras lo que ha sido derivada a un centro hospitalario.

El dispositivo de rescate se ha puesto en marcha tras recibir el aviso de la situación de la mujer a las 14.50 horas. La mujer se encontraba semiinconsciente, por lo que los bomberos le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Tras esta primera asistencia sanitaria de urgencia, la mujer ha sido trasladada al parque de bomberos de Elx (Alicante), donde le esperaba una ambulancia para su evacuación al Hospital General de esta ciudad.

En la actuación, que ha finalizado sobre las 17.20 horas, los bomberos han intervenido con un helicóptero y con el grupo especial de rescate.