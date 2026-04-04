Rescatan a un septuagenario tras caerse y clavarse una hoz en el abdomen en Sot de Chera

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VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia rescataron este viernes a un hombre de 74 años tras sufrir una caída y clavarse una hoz en el abdomen mientras realizaba senderismo en una zona rural de Sot de Chera (Valencia), según ha informado el Consorcio.

El suceso se notificó pasadas las 20.30 horas, por lo que el Consorcio de Bomberos movilizó hasta el lugar un dispositivo con bomberos y sargento de Requena, voluntarios y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat.

El rescate se efectuó en un punto de difícil acceso, desde donde los bomberos portearon al herido vadeando un río y evacuando al varón hasta un lugar donde podía acceder una ambulancia SAMU, indican las mismas fuentes.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que se desplazó también un SAMU, que trasladó al hombre hasta el Hospital de Llíria para que fuera atendido.