La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 55,4 la del Júcar hasta el 67,8 de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de Forata, a 6 de marzo de 2025, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 0,7 por ciento en las últimas semana, hasta el 55,4% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 67,8%, un 0,2% más.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 631 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 323 hm3, y también de la media de la última década (388 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.929 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.756 hm3, y también es superior a la de la última década (1.506 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 83,5 % de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.821 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 132 hm3 (el 0,2 % de la capacidad total de los embalses).

Por su parte, las precipitaciones muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en Bilbao (A) - Bilbo (A) con 20,9 mm (20,9 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 80% son Cantábrico Oriental (94,5); Cantábrico Occidental (86,7); Miño-Sil (88,2); Galicia Costa (89,0); Cuencas internas del País Vasco (100,0); Duero (87,0); Tajo (80,8); Guadiana (86,7); Tinto, Odiel y Piedras (89,5); Guadalete-Barbate (90,7); Guadalquivir (86,3); Ebro (83,6) y Cuencas internas de Cataluña (90,0).

Por debajo, los de la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,1); Segura (55,4) y Júcar (67,8).