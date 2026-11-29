Resultados de las elecciones generales 2026 en la Comunidad Valenciana, en tiempo real- EUROPA PRESS

VALENCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunidad Valenciana. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Las tres circunscripciones valencianas eligen 33 diputados. Valencia reparte 16 escaños, Alicante 12 y Castellón cinco. El resultado del conjunto de la comunidad suma los diputados obtenidos en cada provincia.

CÓMO VOTÓ LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 2023

El PP fue el partido más votado en la Comunidad Valenciana en 2023 y obtuvo 13 escaños. El PSPV-PSOE consiguió 11, Vox cinco y Compromís-Sumar cuatro.