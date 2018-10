Los resultados electorales se cuelan en el debate de presupuestos de las Corts

Publicado 21/12/2015 15:08:12 CET

VALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Corts Valencianes han mantenido este lunes su actividad ordinaria, aunque han comenzado dos horas después de lo habitual, con el debate en pleno del proyecto de Ley de Acompañamiento y de Presupuestos de la Generalitat para 2016, en el que se han colado varias referencias a los resultados electorales de los comicios generales del domingo.

Al inicio del pleno, el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha felicitado a los diputados por los resultados electorales de cada una de las formaciones políticas a las que representan.

Asimismo, al comienzo de su intervención en el debate para defender enmiendas a la Ley de Acompañamiento el diputado 'popular' Rubén Ibáñez ha subrayado: "Casi 200.000 votos después estamos aquí" y ha manifestado que "la oposición de hoy es el Gobierno de mañana".

Posteriormente, el socialista José Muñoz, después de que Ibáñez haya dicho que al Consell "se le ha acabado el cuento de la infrafinanciación" porque han presupuestado 1.325 millones que prevén que recibirán del Estado, ha replicado: "Parece que hemos conseguido echar a Rajoy, pasito a pasito".

El diputado que más referencias ha hecho a las elecciones ha sido el representante de Podemos, David Torres, quien al inicio de su intervención para explicar las enmiendas de su grupo a la Ley de Acompañamiento ha querido hacer una "reflexión" sobre los comicios pero no sólo los generales y ha instado a todos los partidos a "hacer memoria" porque "nos hemos comprometido todos a que en 2016 tendremos una nueva financiación para que tengamos lo que corresponda a los valencianos".

No obstante, David Torres también se ha referido a los comicios autonómicos. "El 24 de mayo conseguimos cambiar el curso político de la Comunitat Valenciana y recogimos el deseo de las personas que necesitaban un cambio en la manera de hacer política en la Comunitat Valenciana", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que "el cambio se vio reflejado en el Acord del Botànic" firmado por tres partidos que aunque mantienen "diferencias" acordaron medidas "para poner las instituciones al servicio de las personas". "Dimos un paso adelante para mejorar y cambiar las formas de hacer política", ha dicho Torres, quien ha añadido que "la ciudadanía reclama cambio y pluralidad política".

"GIRO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL"

A su juicio, "la manipulación y la crítica interesada no es el camino que necesitan los valencianos" y, en este sentido, considera que hay que "reconocer los errores y no intentar esconderlos". Del mismo modo, considera que en los últimos años "las cosas en la Comunitat Valenciana no se han hecho ni se han gestionado de la mejor manera" y, por ello, "necesitamos un giro político, económico y social".