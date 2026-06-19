Retrasan la apertura de una piscina en Elche al detectar heces en el agua

Piscina municipal en Elche. - AYUNTAMEINTO ELCHE

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) se ha visto obligado a retrasar la apertura de la Piscina Palmerales tras haber detectado heces en el agua.

La Concejalía de Deportes del consistorio ilicitano ha informado de que la apertura del recinto, prevista para mañana, se retrasa finalmente hasta la 13:00 horas.

Esta medida se adopta tras detectarse "nuevos actos vandálicos en las instalaciones, concretamente la presencia de heces en el agua", lo que ha provocado la alteración de los parámetros de seguridad y calidad exigidos para el baño, exponen desde la corporación municipal.

Por este motivo, explican, ha sido necesario aplicar de forma inmediata un tratamiento de choque y realizar las correspondientes labores de control y recuperación de la calidad del agua, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Desde la concejalía condenan "rotundamente este tipo de comportamientos incívicos, que perjudican al conjunto de la ciudadanía, generan costes adicionales para las arcas públicas y obligan a retrasar la prestación de un servicio destinado al disfrute de todos los vecinos y vecinas".