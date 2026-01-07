Retrasos y supresiones de algunos trenes en cuatro líneas de metro de Valencia a la vuelta de vacaciones

Publicado: miércoles, 7 enero 2026 8:47
VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vuelta de vacaciones en la provincia de Valencia ha venido acompañada de retrasos y supresiones de algunos trenes en cuatro líneas de metro, según ha informado Metrovalencia en redes sociales.

En concreto, las líneas afectadas esta mañana son la L3, L5, L7 y L9, han indicado.

En estas líneas los trenes circulan con retraso por avería y hay supresiones parciales o totales de algunas unidades, han apuntado las mismas fuentes.

