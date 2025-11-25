El Rey advierte en los Jaume I de la coyuntura geopolítica "poco proclive al intercambio y la cooperación científica"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha advertido durante la entrega de los Premios Jaume I de la existencia de una coyuntura geopolítica "poco proclive al intercambio y la cooperación científica internacional", lo que "agudiza la incertidumbre y puede desincentivar vocaciones o desalentar los apoyos", y ante esta situación ha apelado a la cooperación, las sinergias y el trabajo en equipo, así como a la "suma de esfuerzos" para armar un sistema de ciencia y tecnología "potente y productivo" que "reduzca vulnerabilidades".

Así lo ha expresado durante el acto de entrega de los galardones, celebrado este martes en la Lonja de València y al que han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la alcaldesa de València, María José Catalá, y en representación del Consell la vicepresidenta Susana Camarero, ya que este año no ha asistido el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón. También ha contado con una amplia representación del mundo institucional y empresarial.

El monarca ha comenzado su discurso con un recuerdo a los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, a los "muchos valencianos y valencianas que conviven aún con los efectos materiales y emocionales de la devastación" que produjo la riada, ha señalado.

"No lejos de donde nos encontramos, la reconstrucción avanza, aunque nunca suficientemente rápido; y la normalidad vuelve, paulatina, a la vida de las zonas afectadas. Pero la vida aquí no será igual por mucho que se reconstruya y recupere. Hay pérdidas que son irreparables, irrecuperables", ha sostenido.

Además, ha afirmado que cada vez que ha regresado a Valencia desde entonces --"y por fortuna no son pocas"-- ha querido recordar que los damnificados "están muy presentes" y hacer hincapié en que "aún mucho por hacer". "Contáis con el afecto y el apoyo de todos los españoles y, desde luego, el de la Corona", ha expresado.

RECONOCIMIENTO, REIVINDICACIÓN E IMPULSO

Dicho esto, Felipe VI ha alabado al profesor Santiago Grisolía, creador de estos premios hace 36 años, a quien se le debe la frase de 'sin ciencia no hay futuro', y ha asegurado que a él "le gustaría ver que, año tras año, siguen cumpliendo ese cometido de reconocimiento, de reivindicación y de impulso tanto de la investigación como de la divulgación del conocimiento y la cultura científica".

El monarca ha valorado que los Jaume I "invitan y obligan incluso a reflexionar sobre tanto que debemos a quienes abren nuevos horizontes al conocimiento, al crecimiento y al bienestar", al tiempo que envían a la sociedad "un potente mensaje de optimismo y de esperanza" en un momento "en que tanto se necesita".

El rey ha subrayado que a la "siempre compleja realidad del investigador", con una "formación larga, financiación difícil y resultados nunca asegurados", se suma en los últimos tiempos "una coyuntura geopolítica poco proclive al intercambio y la cooperación científica internacional". En este sentido, ha advertido de que esta combinación de factores "agudiza la incertidumbre y puede desincentivar vocaciones o desalentar los apoyos".

No obstante, ha reconocido que "no está en nuestra única mano, como país, revertir esa deriva internacional, pero sí insistir en la evidencia de que, como dijo Mario Draghi en su agradecimiento por el Premio Princesa de Asturias de Cooperación internacional, construimos nuestra prosperidad sobre la apertura y el multilateralismo".

Precisamente, ha enfatizado en que esa "enseñanza política y social vale también para la ciencia", puesto que "los grandes resultados científicos parten de la cooperación, de las sinergias, del trabajo en equipo", ha resaltado, y ha considerado que no "parece casual que los premios Nobel científicos se otorguen, cada vez con más frecuencia, a colaboraciones y a equipos".

"CERRAR LA BRECHA DE LA INNOVACIÓN" CON CHINA Y EEUU

Por eso mismo, ha señalado que es "precisamente ahora cuando más sentido tiene insistir en las redes y en la movilidad entre los centros de I+D+i y las empresas" y ha recalcado que la "suma de esfuerzos" resulta "imprescindible cuando se quiere armar un sistema de ciencia y tecnología potente y productivo, que reduzca vulnerabilidades y atraiga el interés de los socios comerciales".

Para lograr este objetivo, ha sostenido el Rey, "la dimensión europea es fundamental" ya que, en un mundo "de grandes bloques", la Unión Europea "nos permite competir mejor": "Como el propio Draghi nos recordaba en su valorado informe de septiembre del pasado año 2024, necesitamos una Unión que se esfuerce por cerrar la brecha de la innovación de la UE con respecto a China y Estados Unidos".

"ESPÍRITU DE APERTURA Y COLABORACIÓN"

En este contexto, ha valorado que los Premios Jaume I de este año son "un gran ejemplo de ese espíritu de apertura y colaboración" y que es "consustancial al mundo de la ciencia, al de la academia, al de la empresa y, desde luego, a la idea de Europa". "Se han formado en centros de investigación nacionales y extranjeros, han regresado a España, han dirigido laboratorios, equipos o institutos de investigación y se han comprometido con la formación de nuestros jóvenes", ha alabado.

Así, ha puesto de manifiesto la importancia de ese "compromiso con los que vienen detrás de nosotros". "Se atribuye a Aristóteles la afirmación de que 'la excelencia no es un acto, sino un hábito', así que tomen nota quienes piensen en dedicarse a la ciencia: no hay tiempo mejor empleado que el de la formación y es un tiempo que dura toda la vida".

Asimismo, ha indicado que, a la investigación y el emprendimiento, los premiados con estos galardones suman "una clara inquietud por los retos de nuestro tiempo" y ha apuntado que su labor se desarrolla" en temas tan actuales como la investigación sobre la biología y la prevención del cáncer, el hallazgo de nuevas patentes y terapias en la lucha contra la enfermedad, el desarrollo de empresas de base tecnológica e iniciativas para abordar las enfermedades raras y olvidadas, el análisis de la capacidad de adaptación de las sociedades a los retos medioambientales o el estudio de los márgenes comerciales y su impacto en las desigualdades".

Con todo, ha afirmado, "reconocer hoy sus brillantes trayectorias individuales no nos impide apreciar lo que significan, todas ellas, si las sumamos: un gran caudal de reflexión y creatividad; o, volviendo a la cita del Profesor Grisolía, de futuro".

Finalmente, el Rey Felipe VI se ha referido a los premiados: "Con ser tan excelentes, por separado, vuestros méritos, permitidme que concluya destacando, de nuevo, su dimensión de conjunto. Porque en la síntesis de vuestros saberes, en la amalgama de vuestros esfuerzos, está la clave de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos como país". Y ha manifestado su deseo de que estos galardones les sirvan "de estímulo e impulso, y a todos nosotros, de ejemplo y enseñanza".