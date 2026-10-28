El Rey presencia en Bétera el ejercicio "más importante" del Ejército en la preparación ante amenaza nuclear o biológica

La unidad NBQ de la Base Militar 'Jaume I' en Bétera le muestra al rey el vehículo de reconocimiento avanzado 'Pitón' - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha seguido este miércoles en el campo de maniobras 'El Mojón' de la Base Militar Jaime I de Bétera (Valencia) la finalización del ejercicio 'Grifo 2026', la instrucción "más importante" del año para la especialidad en defensa nuclear, biológica y química (NBQ) que trata de mejorar la preparación, interoperabilidad y respuesta de estas unidades del Ejército de Tierra ante amenazas de este tipo. La visita se ha acortado debido al trágico accidente ferroviario ourrido en Urda (Toledo).

En esta ocasión, el monarca ha supervisado la segunda fase de una instrucción que se ha desarrollado en diversas localidades de València del 20 al 29 de octubre y que ha involucrado a alrededor de 300 personas, según ha informado el jefe de la unidad técnica NBQ, el teniente coronel Jaime Alcántara a los medios de comunicación durante la visita.

Así, ha recalcado que se trata del dispositivo "más importante" en esta especialidad, organizado por el Regimiento NBQ "Valencia" n.º 1 del Ejército de Tierra, que pone el foco en la prevención, detección, descontaminación, entre otras, de amenazas nucleares, biológicas y químicas y que se desarrolla "con el fin de instruir en las mejores condiciones posibles".

Alcántara ha afirmado que el ejército "está preparado", al tiempo que ha señalado la participación de otros cuerpos "del entorno de la OTAN" en estas instrucciones, como la del Regimiento NBQ italiano (7ª Regimento Difesa CBRN 'Cremona') en esta ocasión.

Su Majestad ha llegado al patio de armas de la Base Militar alrededor de las 10.00 horas de este miércoles, donde le han recibido las máximas autoridades de Bétera, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de ejército Amador Fernando Enseñat y Berea; del jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, general de división Marcial González Prada, y del jefe del Regimiento NBQ 'Valencia' n.º 1, coronel Joaquín Martínez Valero.

Allí ha recibido honores militares y ha pasado revista a la formación que más tarde desarrollaría la instrucción, antes de recibir el saludo por parte del jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y representante institucional de las Fuerzas Armadas, teniente general Luis Sáez Rocandio, y del jefe del Gabinete del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de brigada José Luis Chaves Bermejo, entre otras autoridades.

Seguidamente, se ha reunido con responsables de la unidad en el aula 'El Aaiun' donde le han informado de todos los datos y procedimientos del simulacro y desde allí se ha desplazado hasta el campo de maniobras 'El Mojón' donde se encontraba el dispositivo de instrucción.

RECREACIÓN DE UN INCIDENTE

El ejercicio 'GRIFO 2026' ha recreado una secuencia de resolución de un incidente NBQ, en el que la unidad forma parte de una coalición internacional en la invasión parcial de un país en el que hay grupos terroristas activos que cuentan con el apoyo del invasor. Por ello, la unidad ha mostrado al monarca un incidente NBQ que involucra tropas expuestas a contaminación.

En primer lugar, Felipe VI ha podido observar una estación sanitaria de descontaminación de bajas, donde llegan los ususarios afectados en primera instancia. Tras ello han pasado a la muestra de una desinfección alta para vehículos y finalmente la unidad le ha enseñado una adquisición reciente, el vehículo terrestre no tripulado de la plataforma 'Pitón', que cuenta con sistemas tecnológicamente avanzados como detectores o mecanismos para recoger muestras.

La maniobra ha mostrado a Felipe VI el reconocimiento de la zona de accidente y a pie del entorno, la descontaminación del personal del equipo de reconocimiento, la localización de un dispositivo de dispersión de un agente químico de guerra y la toma de una muestra operativa del agente localizado. El monarca ha finalizado la visita a Bétera con una firma en el Libro de Honor.

DOS FASES Y UNIDADES

El jefe del laboratorio químico desplegable, el capitán Jorge Carcelén, ha detallado que este ejercicio se divide en dos fases: una para los militares externos al Ejército de Tierra, celebrada del 21 al 25 de octubre; y la segunda para aquellos que sí pertenecen, que es a la que el monarca ha asistido en Bétera.

Los participantes de la primera fase realizaron la práctica junto al Regimiento de Defensa NBQ 'Valencia' nº 1 (RNBQ1). Las unidades que se incorporaron fueron de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) y de la Guardia Civil (GC), además de el reigimiento italiano.

Para esta segunda se ha contado con las compañías NBQ de las Brigadas I, II, VII, XI y XVI, la Agrusan nº 1 y se reciben apoyos puntuales del Regimiento de Caballería 'Lusitania' 8 de Paracaidistas y del Batallón de Policía Militar I del CGTAD.