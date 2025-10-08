La reyerta en Campanar con tres detenidos se inició con una pelea e intervino un perro en el ataque

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reyerta registrada en la madrugada del domingo en el barrio valenciano de Campanar que se saldó con tres jóvenes detenidos se inició con una pelea e intervino el perro de uno de ellos en el ataque.

Según han informado fuentes de la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 3 horas del domingo en la Plaza de Badajoz de València, donde un joven afirmaba haber sido apuñalado en el cuello. Fue trasladado a La Fe dada la gravedad de la herida.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional abrieron una investigación y localizaron a los otros tres participantes en la pelea. Uno de ellos también fue trasladado al mismo centro sanitario por graves lesiones en la cara y en un ojo, así como lesiones en las manos causadas por la mordedura de un perro.

Tras escuchar las versiones de los cuatro implicados, así como a diferentes vecinos que habían sido testigos de los hechos, los agentes detuvieron a tres de los jóvenes, los dos que paseaban al perro por un presunto delito de lesiones y el otro por tentativa de homicidio.

Según sospecha la policía, dos de los jóvenes detenidos caminaban esa madrugada por un parque con su perro y, tras una discusión con los otras dos personas, iniciaron una pelea.

Los dueños del perro agredieron a uno de ellos y lo empujaron contra una ventana, produciéndole graves heridas en la cara y en el ojo. Al ver la agresión, su acompañante sacó una navaja y se la clavó en el cuello a uno de los agresores, que respondió enviando al perro para que les atacara.

Tras registrar la zona, los agentes localizaron una mochila con una pistola de balines, un pasamontañas y una navaja, que había dejado tirada en un arbusto el presunto autor del apuñalamiento mientras se daba a la fuga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la Inspección Central de Guardia.