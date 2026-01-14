Los Reyes muestran su "cercanía" con afectados de la dana y loan la memoria rescatada por el proyecto 'Salvem les fotos'

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia visitan el proyecto 'Salvem les fotos' de la UPV. - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han vuelto a mostrar su apoyo y "cercanía" con las personas afectadas por la dana durante su visita al proyecto 'Salvem les fotos', que ha permitido la restauración de decenas de miles de fotografías familiares dañadas por el barro. Los monarcas han podido comprobar la labor del equipo que ha rescatado estos fragmentos de memoria y se han interesado por el procedimiento que ha hecho posible devolverlos a sus propietarios.

Los monarcas han llegado sobre las 16.15 a la Universitat Politècnica de València (UPV), donde les esperaba el rector de la institución académica, José E. Capilla. También han asistido al acto el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la alcaldesa de València, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Cultura y Universidades, Carmen Ortí; la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez; y el comisionado para la Recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida.

Pérez Llorca ha reconocido el interés y el apoyo de la Casa Real a las tareas de reconstrucción tras las riadas, "una restauración no solo material, sino también emocional, como lo demuestra esta exposición que ha permitido recuperar la memoria doméstica y trocitos de historia personal de centenares de familias", ha subrayado el jefe del Consell.

En este sentido, ha recordado que don Felipe ya alabó este proyecto el pasado mes de noviembre durante su intervención en la apertura del curso universitario en València, cuando destacó "la grandeza de los pequeños detalles".

El proyecto se enmarca en las iniciativas impulsadas apenas unos días después de la dana por la Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, junto con el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Grupo Español de Conservación (GE-IIC) y el Museu Valencia d'Etnología (L'ETNO).

La iniciativa de la UPV, liderada por el Instituto de Restauración del Patrimonio y la Facultad de Bellas Artes de esta universidad, ha permitido la recuperación, conservación y restitución de cerca de 340.000 fotografías familiares dañadas por la dana (cerca de 3000 álbumes de 400 familias).

Don Felipe y Doña Letizia han visitado los laboratorios de la Facultad de Bellas Artes donde el equipo de la UPV trabaja desde el 4 noviembre de 2024, y han podido conocer de mano de los coordinadores del proyecto --Esther Nebot Díaz, Pilar Soriano Sancho y Pedro Vicente-Mullor-- el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos meses.

También han recorrido la exposición del proyecto, que estará abierta hasta el 31 de enero en la Sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes.

Los coordinadores del proyecto han destacado, al término de la visita, la "cercanía" de la que han hecho gala los Reyes, así como su curiosidad por los procedimientos utilizados. Como anécdota, han preguntado si entre las imágenes restauradas había alguna correspondiente a alguna persona famosa o conocida y los especialistas les han respondido que han actuado sobre algunas fotos dedicadas de la propia Casa Real en las que Don Felipe y Doña Letizia son los protagonistas.

También han podido departir con los monarcas Ignacio, Amparo y Marcos, tres miembros de una familia de Paiporta a quienes la casa se les inundó hasta casi el segundo piso, con el agua arrasando con todo lo que encontraba a su paso.

"Eran fotos con un gran valor para todos nosotros, de nuestra boda, de las comuniones de nuestras hijas, de reuniones familiares, viajes... momentos inolvidables de nuestras vidas. Para nosotros, haber podido recuperarlas, que cada uno de esos recuerdos no haya sido arrasado también por la dana ha sido maravilloso, reparador. Por eso, no podemos tener más que palabras de agradecimiento a todas las personas que han participado en la recuperación de cada una de nuestras fotos", han explicado.

Esta familia también ha agradecido el trato "cercano" y "poco protocolario" de los Reyes, a los que el pequeño Marcos ha hecho entrega de un gaiato de Sant Blai, un dulce típico que él mismo ha elaborado en su centro escolar.

Felipe VI y Doña Letizia han llegado puntuales a la UPV, a las 16.15 horas. Cuando ha accedido al campus de Vera, el Rey ha saludado a un grupo de personas que ha recibido a los monarcas con aplausos, mientras que otro conjunto de estudiantes ha lanzado gritos contra la Corona, como 'Fora els reis de la Universitat' o 'La universitat serà sempre nostra' (Fuera los reyes de la Universidad', 'La universidad será siempre nuestra'), y contra los gobiernos autonómico y municipal. Pasadas las cinco y media de la tarde, los monarcas han salido de las instalaciones entre aplausos del público congregado.

