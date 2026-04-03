Riba-roja aconseja evitar el Parque Natural del Túria en Pascua por el proceso de reconstrucción tras la dana

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en colaboración con el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ha emitido una serie de recomendaciones para evitar el uso del Parque Natural del Túria en coincidencia con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, ya que este enclave sigue actualmente en proceso de reconstrucción tras la dana.

A pesar de las labores de limpieza y retirada de escombros y sedimentos, desde el pasado 29 de octubre de 2024 el cauce no se encuentra en su estado habitual. Aunque visualmente parezca estable, existen riesgos ocultos que afectan a la inestabilidad del terreno, explica el consistorio.

Además, las orillas pueden presentar oquedad o subsuelos erosionados que podrían ceder bajo el peso de una persona o vehículo. No solo se trata de una zona afectada por las obras, con presencia de maquinaria pesada, sino que la riada dejó restos del arrastre, hierros o troncos inestables bajo la vegetación nueva o el lodo seco, por lo que se recomienda respetar la señalización y los perímetros de seguridad.

Para incrementar la seguridad, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña informativa en redes sociales, la aplicación móvil Riba-roja Info, su canal de alertas y presencialmente en los principales accesos al río.

Se recomienda, expresamente, evitar circular por las zonas naturales del parque debido a la inestabilidad del terreno; se prohíbe el paso en áreas señalizadas por obras, ya que se utiliza maquinaria pesada; no bañarse en el río Túria, ya que el lecho no es seguro, y extremar la precaución con obstáculos y sedimentos: pueden existir restos de arrastre, hierros o troncos inestables ocultos bajo la nueva vegetación o el lodo seco.

PROHIBIDO CUALQUIER TIPO DE FUEGO

El Consorcio Provincial de Bomberos recuerda que en caso de alerta 3 por viento (máximo nivel) queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de fuego y establece la directriz 'Fuego Cero', con lo que queda terminantemente prohibido encender fuego (incluyendo barbacoas portátiles o camping-gas) fuera de los lugares autorizados, especialmente con la acumulación de biomasa seca que dejó la dana.

Desde el organismo inciden en la necesidad de apagar y recoger las colillas, ya que una pequeña chispa en la maleza seca del cauce puede propagarse con rapidez, y recuerdan que la normativa autonómica establece que entre Jueves Santo y el lunes de San Vicente quedan suspendidas todas las autorizaciones en materia de prevención de incendios forestales o declaraciones responsables para utilizar el fuego en los terrenos que se encuentren a menos de 500 metros de terreno forestal.

ZONA PARA 'CATXIRULOS'

Por otro lado, el Ayuntamiento ha diseñado una propuesta alternativa de ocio para este periodo vacacional ante el deterioro de la explanada del río y su entorno, lugar habitual de encuentro de familias y amigos durante estas fiestas.

Durante los días 5, 6 y 7 de abril, de 17 a 20 horas, habrá una serie de actividades gratuitas, monitorizadas por personal cualificado, dirigidas al público familiar que se desarrollarán en la explanada de Pacadar. Serán actividades, talleres y juegos hinchables de temática propia de Pascua, como una zona para volar el 'catxirulo' de una forma segura y controlada.

Para los aficionados a la historia y el patrimonio arquitectónico, el Ayuntamiento ha programado los días 4, 5, 6 y 11 de abril la 'Ruta Urbana del Agua', un recorrido por el casco histórico para conocer espacios emblemáticos vinculados al río Turia, y los días 4, 5, 13 y 25 de abril 'Riba-roja Visigoda: València la Vella y Pla de Nadal' que permitirá descubrir la huella visigoda en el municipio a través de dos de sus yacimientos arqueológicos más importantes.

Además, el 12 de abril se realizará una jornada de puertas abiertas del Pla de Nadal. Y para los amantes de la naturaleza, la ruta al Valle de Porxinos y Les Rodanes, un entorno natural de gran valor paisajístico, es una propuesta perfecta en plena naturaleza.

Los más jóvenes tendrán la oportunidad de participar de las actividades en Territori Jove, con las habituales actividades, juegos de mesa, torneos, biblioteca de cómics, de 15 a 21 horas de martes a sábado. Para los más aventureros, los días 8 y 9 de abril se ha programado una jornada que incluye multiaventura en Enguera y a PortAventura.

"Tenemos un municipio lleno de potencialidades, que nos permite ofrecer alternativas seguras y atractivas para poder disfrutar en familia, sin perder la esencia de la tradición de las pascuas. El río está en proceso de reconstrucción y no reúne las condiciones de seguridad necesarias como antes de la dana. Esperamos recuperar en los próximos años este gran enclave natural", subraya el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga.